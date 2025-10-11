Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, la gioventù infinita di Modric”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 11 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la partita dell'Italia contro l'Estonia. Frattesi e l'Inter, rinnovo in sospeso. Juventus blitz per Molina e in estate Norton-Cuffy. Milan, la gioventù infinita di Modric. Mai così Hojlund. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
