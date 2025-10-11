Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Maignan. Atubolu o Suzuki per il Milan"


La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la partita tra Italia ed Estonia: "Facciamo gol". Spazio al Milan: "Rivoluzione Maignan. Atubolu o Suzuki per il Milan". Cario parla del Torino. Inter da rimonta, sorpasso Chivu. Trezeguet consiglia Tuodr. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
