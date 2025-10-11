Milan, infortunio Jashari: il centrocampista lavora. Rientro previsto per ...

In queste prime partite stagionali è sembrato subito lampante di come il centrocampo sia il reparto più forte e importante del Milan. Tre titolari ben chiari: Rabiot, Modric e Fofana. Due le alternative importanti dalla panchina, ovvero Ricci e Loftus-Cheek (con compiti più offensivi). Manca il sesto giocatore nel reparto di Allegri, ovvero Ardon Jashari. Il colpo estivo del Milan sta recuperando dalla frattura subita alla al perone destro in allenamento prima di Lecce-Milan di Serie A.