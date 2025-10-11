Milan, infortunio Jashari: il centrocampista lavora. Rientro previsto per ...

Pianeta Milan
Milan, Jashari corre e si allena a Milanello per recuperare dall'infortunio alla gamba. Il centrocampista svizzero pronto a rientrare? Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In queste prime partite stagionali è sembrato subito lampante di come il centrocampo sia il reparto più forte e importante del Milan. Tre titolari ben chiari: Rabiot, Modric e Fofana. Due le alternative importanti dalla panchina, ovvero Ricci e Loftus-Cheek (con compiti più offensivi). Manca il sesto giocatore nel reparto di Allegri, ovvero Ardon Jashari. Il colpo estivo del Milan sta recuperando dalla frattura subita alla al perone destro in allenamento prima di Lecce-Milan di Serie A.

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle condizioni del centrocampista svizzero: Jashari starebbe seguendo un programma personalizzato a Milanello per recuperare appieno dall’infortunio, con l'obiettivo di rientrare il prima possibile e dare una mano ad Allegri. Quali sono le possibili tempistiche?

Secondo la rosea, il rientro sarebbe fissato più o meno a metà novembre. Poi starà al giocatore cercare di trovare spazio in una mediana già molto folta. Vedremo quale sarà la stagione di Jashari al Milan quando farà ritorno dall'infortunio.

