Paolo Di Canio, ex calciatore (che ha anche militato per i rossoneri durante la sua carriera), ha parlato a 'Sky Sport' dell'apporto di Youssouf Fofana al Milan da quando è arrivato Luka Modric
Uno dei pochi tasselli del centrocampo della scorsa stagione a non essere stato toccato dalla rivoluzione di quest'estate è stato Youssouf Fofana. Se l'anno scorso ha giocato la maggior parte delle partite in un centrocampo a due con Reijnders - e poche volte in una sorta di centrocampo a tre con Musah -, quest'anno la situazione è cambiata drasticamente. E in meglio. Sebbene la perdita del centrocampista olandese sia stata dolorosa, gli uomini mercato del Milan hanno fatto un buon lavoro sulla mediana.
Ora, nelle mani di Massimiliano Allegri, c'è un reparto di tutto rispetto. Il tecnico livornese, che da subito aveva dichiarato di voler schierare tre uomini in mezzo al campo, sembra aver trovato il suo assetto ideale: Modric in regia, con ai suoi lati Fofana e Rabiot come mezzali. Se quest'ultimo ha avuto un impatto grandioso e di Modric non bisogna neanche parlare (lo fa la sua classe per lui), occorre invece dire qualcosa di Fofana. Il francese non sembrava troppo a proprio agio nelle vesti di incursore in Milan-Cremonese. Già dalla partita successiva (Lecce-Milan), però, Allegri aveva apportato un correttivo. A Fofana è richiesto di coprire di più Modric in fase difensiva. In fase offensiva chi ha più compiti è l'altra mezzala, nelle ultime uscite Rabiot. In questo modo Fofana ha fatto progressi, come confermato da Paolo Di Canio a 'Sky Sport'. Ecco le parole dell'ex calciatore, ora opinionista.