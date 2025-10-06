Il pareggio a reti bianche di Juventus-Milan ha confermato, almeno in parte, i progressi fatti dai rossoneri in questo inizio di stagione. Dopo l'esordio shock contro la Cremonese ,la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto quattro partite in campionato e ha pareggiato la sfida di ieri. Più di tutto, impressiona il dato delle reti subite: solo una, contro il Napoli su rigore. La solidità difensiva voluta dal tecnico sembra già esserci. Ora, bisogna concentrarsi di più sulla fase offensiva. In particolare, occorre lavorare sull'inserimento di Rafael Leao nei meccanismi della squadra. Il portoghese, appena tornato dopo più di un mese fuori per infortunio, non può più collocarsi nella sua posizione preferita: esterno sinistro di un attacco a tre. Il nuovo assetto pensato da Allegri (il 3-5-2) lo vede prima punta. I primi segnali da parte sua, però, non sono stati incoraggianti. Ecco cosa ha detto Luca Marchegiani in proposito a 'Sky Sport'.

Il commento di Marchegiani: "E' stata una partita brutta in cui è mancata intraprendenza, soprattutto gli attaccanti hanno fatto male. Il Milan è avanti come crescita. Sono curioso di vedere come Leao verrà inserito in questo contesto. Lui per me ha bisogno di volume, è uno che ha bisogno di giocare più palloni".