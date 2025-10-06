Una delle note positive di Juventus-Milan 0-0 , tra le fila dei rossoneri, è stato Santiago Gimenez . Il centravanti messicano, partito per l'ennesima volta titolare al fianco di Christian Pulisic , ha mostrato segnali di crescita importanti nella gara di ieri sera. In qualche occasione, soprattutto nel corso del primo tempo, ha anche sfiorato il gol. Il numero 7, oltre al consueto encomiabile lavoro 'sporco' per la squadra, è sembrato più vivace e più in palla del solito. Anche Sandro Sabatini è di questo avviso, come ci ha tenuto a precisare all'interno di un video sul suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le parole del giornalista.

Sul duello David-Gimenez: "Vlahovic avrebbe fatto comodo dal primo minuto alla Juventus e dal primo giorno di mercato al Milan. Nel primo tempo c'è stata una bella girata di testa da parte di Gimenez che è uscito di poco. Tra i due David è stato completamente inutile per tutta la partita, Gimenez invece un po' si è dato da fare, ha dato senso alla sua prestazione, anche perché poi è stato sostituito da Rafa Leao che si è visto tanto ma per un paio di palloni sanguinosi persi nel controllo a centrocampo e poi ha sbagliato una grande occasione che ha fato molto arrabbiare Allegri".