Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Gimenez: Allegri gli chiede un lavoro tutto nuovo. E il futuro? Ecco da cosa potrebbe dipendere

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Gimenez: Allegri gli chiede un lavoro tutto nuovo. E il futuro? Ecco da cosa potrebbe dipendere

Milan, Gimenez: con Allegri compiti nuovi. E il futuro dipende da ...
Massimiliano Allegri dovrebbe di nuovo puntare su Gimenez: maglia da titolare anche per Juventus-Milan. E il futuro dipende da ... Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Juventus-Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in attacco ci sarà ancora spazio per Santiago Gimenez. Allegri, si legge, nutrirebbe una grande stima per l'attaccante messicano, ma senza i cross degli esterni di un possibile 4-3-3, Gimenez non è più un attaccante d'area di rigore. Come scrive la rosea, infatti, serve una punta che leghi il gioco, che dialoghi con i compagni, oltre ai giusti movimenti in attacco. Gimenez farebbe tutto questo molto bene, ma resta il problema sotto porta.

Milan, Gimenez nuovo con Allegri

—  

Il quotidiano analizza le statistiche di Gimenez: nelle sette gare giocate, Santiago ha concluso verso la porta in venti occasioni e ha inquadrato lo specchio sette volte, segnando una sola volta. I palloni toccati a incontro però sono una ventina e la precisione nei passaggi è altissima nella propria metà campo (oltre il 90%) e discreta in quella avversaria (77%).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tare fiuta il colpo per completare il suo Milan: la Premier 'svende' un giocatore importante>>>

Il compito di Gimenez, anche contro la Juventus, sarà quello di dialogare con Fofana e Modric e cercare di liberare spazi per gli inserimenti di Rabiot. E il futuro? Secondo il quotidiano il messicano si giocherà molto nelle prossime giornate. Senza un cambio di passo a livello di numeri nei prossimi tre mesi, le voci di un futuro lontano da Milano sarebbero destinate a riprendere quota, scrive la rosea.

Leggi anche
Tomori recupero a sorpresa: con lui il Milan ha numeri davvero importanti
Zazzaroni rivela: “Rabiot sembra cresciuto. I principali elementi di diversità di questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA