Milan, Gimenez: con Allegri compiti nuovi. E il futuro dipende da ...

Juventus-Milan , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in attacco ci sarà ancora spazio per Santiago Gimenez . Allegri, si legge, nutrirebbe una grande stima per l'attaccante messicano, ma senza i cross degli esterni di un possibile 4-3-3, Gimenez non è più un attaccante d'area di rigore . Come scrive la rosea, infatti, serve una punta che leghi il gioco, che dialoghi con i compagni, oltre ai giusti movimenti in attacco . Gimenez farebbe tutto questo molto bene, ma resta il problema sotto porta.

Milan, Gimenez nuovo con Allegri

Il quotidiano analizza le statistiche di Gimenez: nelle sette gare giocate, Santiago ha concluso verso la porta in venti occasioni e ha inquadrato lo specchio sette volte, segnando una sola volta. I palloni toccati a incontro però sono una ventina e la precisione nei passaggi è altissima nella propria metà campo (oltre il 90%) e discreta in quella avversaria (77%).