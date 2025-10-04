Juventus-Milan, Tomori titolare a sorpresa? Un unico dubbio per Allegri

Come scrive 'Tuttosport', Fikayo Tomori, un po' a sorpresa, ha svolto tutto l'allenamento in gruppo ieri in vista di Juventus-Milan. L'inglese ha smaltito il problema muscolare all’adduttore della coscia destra accusato nel corso della partitissima col Napoli. Possibile quindi che domenica sera il Diavolo giochi con la difesa 'tipo': Tomori, Gabbia e Pavlovic. Con questo reparto, scrive il quotidiano, il Milan non prende gol su azione dal 23 agosto (1-2 a San Siro per la Cremonese). L'unico ballottaggio di Allegri dovrebbe essere proprio tra Tomori e De Winter.