Juventus-Milan, Tomori titolare a sorpresa? Un unico dubbio per Allegri

Come scrive 'Tuttosport', Fikayo Tomori, un po' a sorpresa, ha svolto tutto l'allenamento in gruppo ieri in vista di Juventus-Milan. L'inglese ha smaltito il problema muscolare all’adduttore della coscia destra accusato nel corso della partitissima col Napoli. Possibile quindi che domenica sera il Diavolo giochi con la difesa 'tipo': Tomori, Gabbia e Pavlovic. Con questo reparto, scrive il quotidiano, il Milan non prende gol su azione dal 23 agosto (1-2 a San Siro per la Cremonese). L'unico ballottaggio di Allegri dovrebbe essere proprio tra Tomori e De Winter.
Juventus-Milan, Tomori potrebbe giocare titolare nonostante il fastidio accusato contro il Napoli. Ecco le ultime importanti novità da 'Tuttosport'
Se l'inglese dovesse farcela, l'unico cambio sarà a sinistra: assenza forzata di Pervis Estupinan, espulso in occasione del fallo da rigore su Di Lorenzo, che verrà sostituito da Davide Bartesaghi. A centrocampo confermati i soliti noti ovvero Fofana, Modric e Rabiot, mentre in attacco, al fianco di Christian Pulisic, dovrebbe esserci ancora una volta Santiago Gimenez.
Dalla panchina dovrebbero partire Leao, Nkunku e Loftus-Cheek, possibili armi di Allegri per la ripresa.
