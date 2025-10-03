L'Italia U21 del CT Silvio Baldini nella prossima pausa Nazionali sarà impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria. In programma ci sono due partite: la prima in casa contro la Svezia e la seconda in trasferta contro l'Armenia. Dopo due giornate gli Azzurrini sono in testa alla classifica del girone E al pari della Polonia. Al momento, però, quest'ultima è avvantaggiata dalla miglior differenza reti. La notizia che interessa il Milan riguarda la convocazione di un proprio giocatore della rosa e di un giocatore di proprietà della società. Si tratta di Davide Bartesaghi, terzino sinistro pronto a partire da titolare contro la Juventus, e Francesco Camarda, attualmente in prestito al Lecce. Di seguito, si riporta l'elenco completo dei convocati di Baldini.