Davide Bartesaghi, terzino del Milan, e Francesco Camarda, ora in forza al Lecce, sono stati convocati da Silvio Baldini nella nazionale U21
L'Italia U21 del CT Silvio Baldini nella prossima pausa Nazionali sarà impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria. In programma ci sono due partite: la prima in casa contro la Svezia e la seconda in trasferta contro l'Armenia. Dopo due giornate gli Azzurrini sono in testa alla classifica del girone E al pari della Polonia. Al momento, però, quest'ultima è avvantaggiata dalla miglior differenza reti. La notizia che interessa il Milan riguarda la convocazione di un proprio giocatore della rosa e di un giocatore di proprietà della società. Si tratta di Davide Bartesaghi, terzino sinistro pronto a partire da titolare contro la Juventus, e Francesco Camarda, attualmente in prestito al Lecce. Di seguito, si riporta l'elenco completo dei convocati di Baldini.

L'elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana).

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).

