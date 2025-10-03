Luka Modric sta stupendo tutti in questo inizio di stagione con il Milan. Sulla sua qualità, sulla sua classe e sulla sua leadership non c'erano dubbi. C'erano dubbi, invece, sulla sua tenuta atletica, sulla sua condizione fisica. Fin qui, il 40enne croato ha smentito tutti coloro che erano scettici sul suo conto. In Serie A ha sempre giocato da titolare, spesso anche per 90 minuti. Con lui in campo i rossoneri sembrano più sicuri e più in controllo della partita. Il suo ambientamento, insomma, è stato perfetto. Non ci si poteva aspettare di meglio. Lo ha confermato Massimo Callegari, giornalista sportivo, mediante i suoi canali social. Parlando del Pallone d'Oro 2018 è tornato anche sul paragone con Kevin De Bruyne, arrivato al Napoli.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Callegari su Modric: “Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan”
ULTIME MILAN NEWS
Callegari su Modric: “Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan”
Massimo Callegari ha parlato della perfetta integrazione di Luka Modric nel mondo Milan tramite i suoi profili social. Ecco le sue parole
Milan, Callegari su M0dric—
LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, giungono novità importanti su Tomori in vista di domenica sera>>>
Le parole del giornalista: "“Mi piace” La mentalità di Modric: tecnica, passo, capacità di smarcamento, visione di gioco. Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan e della Serie A. A differenza di De Bruyne, che ha 6 anni in meno e un contratto più sostanzioso ma va più lento: i 3 gol segnati solo da fermo sono il manifesto delle sue difficoltà di ambientamento. Con lui, McTominay deve cambiare posizione ed è meno coinvolto nel gioco, Neres perde spazio. Può diventare un problema tattico per il Napoli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA