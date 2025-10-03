Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025: non potrebbe essere altrimenti, visto che si avvicina il big match di campionato contro la Juventus! Il Diavolo, primo in classifica a quota 12 punti, si presenterà all'Allianz Stadium, al cospetto di una 'Vecchia Signora' appena poco più dietro (11). Una grande classica del calcio italiano, una sfida per cuori forti! Vediamo insieme, ora, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Top News, tutto quello che devi sapere su Juventus-Milan. Modric sorprende ancora
ULTIME MILAN NEWS
Top News, tutto quello che devi sapere su Juventus-Milan. Modric sorprende ancora
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 3 ottobre 2025: attesa per la partita contro la Juventus con grandi ex nella fila rossonere. Tutto quello che c'è da sapere su questo e tanto altro
© RIPRODUZIONE RISERVATA