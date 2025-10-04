Il giornalista Ivan Zazzaroni ha scritto un pezzo su 'Il Corriere dello Sport' in cui parla del nuovo centrocampista di Massimiliano Allegri al Milan, ovvero Adrien Rabiot: "Allegri ha un’evidente predilezione per Rabiot: lo volle anche sei anni fa alla Juve «perché ha il livello ed è solido»", racconta Zazzaroni. Rabiot ha giocato tanti anni con la maglia della Juventus e domenica tornerà a Torino come avversario guidando, insieme a Modric, il centrocampo del Milan.