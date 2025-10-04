Pianeta Milan
Rabiot al centro. Il giornalista Ivan Zazzaroni ha scritto un pezzo su 'Il Corriere dello Sport' parlando proprio del centrocampista del Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Il giornalista Ivan Zazzaroni ha scritto un pezzo su 'Il Corriere dello Sport' in cui parla del nuovo centrocampista di Massimiliano Allegri al Milan, ovvero Adrien Rabiot: "Allegri ha un’evidente predilezione per Rabiot: lo volle anche sei anni fa alla Juve «perché ha il livello ed è solido»", racconta Zazzaroni. Rabiot ha giocato tanti anni con la maglia della Juventus e domenica tornerà a Torino come avversario guidando, insieme a Modric, il centrocampo del Milan. 

Milan, Zazzaroni su Rabiot

Zazzaroni racconta: "Lo volle, dicevo, ma quando nel 2019 Adrien arrivò effettivamente a Torino, Max non c’era già più". Poi il giornalista svela: "E veniamo a Juve-Milan. Un anno dopo, un anno di Marsiglia e De Zerbi dopo, Rabiot sembra ulteriormente cresciuto, così almeno sostengono i collaboratori del tecnico: ha più personalità e un controllo superiore della partita".

Zazzaroni conclude il suo pensiero: "Proprio la solidità del francese e la statura tecnico-tattica di Modric sono i principali elementi di diversità di questo Milan rispetto al precedente che vedeva in Theo e Leao, due atipici, i leader tecnici, di soluzioni, del gruppo, certamente non quelli dello spogliatoio. Rabiot è - con Modric - il giocatore al quale Allegri concede più libertà d’espressione". 

