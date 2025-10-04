Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Allegri avverte: ecco un monito e cosa ha ricordato al suo Milan. Verso la Juventus …

JUVENTUS-MILAN

Allegri avverte: ecco un monito e cosa ha ricordato al suo Milan. Verso la Juventus …

Allegri avverte: ecco un monito e cosa ha ricordato al suo Milan. Verso la Juventus ...
'Il Corriere dello Sport' fa il punto sul Milan in vista della partita contro la Juventus. Ecco cosa ha chiesto Massimiliano Allegri a Milanello
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri ha più volte ricordato al suo Milan quanto sia essenziale restare con i piedi per terra e tenere ben salda la barra della concentrazione. Come scrive il quotidiano, i risultati positivi arrivano perché c'è la giusta mentalità e la giusta mentalità si forgia ancora di più con i risultati positivi. Da Allegri un monito: guai a pensare di essere invincibili e imbattibili. Ciò che ha chiesto ai suoi per la Juventus è di entrare in campo con la stessa mentalità dei match contro Bologna, Udinese, Lecce e Napoli: squadra affamata, concentrata e con la voglia di vincere. 

Juventus-Milan, il monito di Allegri

—  

Come scrive il quotidiano, un cambio è obbligato da parte di Allegri: lo squalificato Estupiñan lascerà il posto di quinto di sinistra del centrocampo a Bartesaghi. Poi resterebbe un altro dubbio, sempre in difesa: Tomori ieri si è allenato regolarmente con la squadra, ma potrebbe partire dalla panchina per non essere rischiato, soprattutto perché De Winter avrebbe già dato buone garanzie.

LEGGI ANCHE: Tare fiuta il colpo per completare il suo Milan: la Premier 'svende' un giocatore importante>>>

Nkunku e Leao dovrebbe partire dalla panchina, con Pulisic e Gimenez in attacco dal primo minuto.

Leggi anche
Tomori recupero a sorpresa: con lui il Milan ha numeri davvero importanti
Zazzaroni rivela: “Rabiot sembra cresciuto. I principali elementi di diversità di questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA