Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri ha più volte ricordato al suo Milan quanto sia essenziale restare con i piedi per terra e tenere ben salda la barra della concentrazione. Come scrive il quotidiano, i risultati positivi arrivano perché c'è la giusta mentalità e la giusta mentalità si forgia ancora di più con i risultati positivi. Da Allegri un monito: guai a pensare di essere invincibili e imbattibili. Ciò che ha chiesto ai suoi per la Juventus è di entrare in campo con la stessa mentalità dei match contro Bologna, Udinese, Lecce e Napoli: squadra affamata, concentrata e con la voglia di vincere.
'Il Corriere dello Sport' fa il punto sul Milan in vista della partita contro la Juventus. Ecco cosa ha chiesto Massimiliano Allegri a Milanello
Come scrive il quotidiano, un cambio è obbligato da parte di Allegri: lo squalificato Estupiñan lascerà il posto di quinto di sinistra del centrocampo a Bartesaghi. Poi resterebbe un altro dubbio, sempre in difesa: Tomori ieri si è allenato regolarmente con la squadra, ma potrebbe partire dalla panchina per non essere rischiato, soprattutto perché De Winter avrebbe già dato buone garanzie.
Nkunku e Leao dovrebbe partire dalla panchina, con Pulisic e Gimenez in attacco dal primo minuto.
