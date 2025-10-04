Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri ha più volte ricordato al suo Milan quanto sia essenziale restare con i piedi per terra e tenere ben salda la barra della concentrazione. Come scrive il quotidiano, i risultati positivi arrivano perché c'è la giusta mentalità e la giusta mentalità si forgia ancora di più con i risultati positivi. Da Allegri un monito: guai a pensare di essere invincibili e imbattibili. Ciò che ha chiesto ai suoi per la Juventus è di entrare in campo con la stessa mentalità dei match contro Bologna, Udinese, Lecce e Napoli: squadra affamata, concentrata e con la voglia di vincere.