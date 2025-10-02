Milan, caso Gimenez: che fare contro la Juventus? Le alternative di Allegri

Gimenez non ha ancora trovato la via del gol in campionato, a differenza della rete in Coppa Italia. Le occasioni, ovviamente, le ha avute, ma non è riuscito mai a concretizzarle. Allegri sta continuando a sostenerlo. Grazie a BordoCam, nuovo format di DAZN, si è riuscito a vedere come l'allenatore livornese si sia lamentato per la scelta di Fofana di concludere dalla distanza anziché passarla a Gimenez, tutto solo davanti al portiere.
Contro la Juventus di Tudor, le opzioni in attacco sono 3: confermare Gimenez, affiancato da Pulisic. L'assetto tattico rimarrebbe simile a quello usato contro il Napoli. La seconda opzione sarebbe la carta Nkunku. Ultima, ma non per importanza, utilizzare Loftus-Cheek come 'falso nove', che sarebbe anche l'ipotesi meno probabile.
