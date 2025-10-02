Pianeta Milan
Milan, caso Gimenez: che fare contro la Juventus? Le alternative di Allegri

Archiviato il Napoli, si pensa già alla Juventus. L'allenatore livornese sta lavorando per risolvere alcuni nodi tattici: il caso Gimenez
In casa Milan, la vittoria contro il Napoli è già ben archiviata. La motivazione? Domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Milan, secondo big match stagionale per i ragazzi di Massimiliano Allegri. In settimana, l'allenatore livornese sta lavorando al meglio per risolvere alcuni nodi tattici in vista della 'Vecchia Signora': il caso Santiago Gimenez.

Milan, nodo in attacco contro la Juventus: spazio a Gimenez?

Come riferito da Tuttosport, l'attaccante messicano, fin qui, si è sacrificato molto per la squadra, abbassandosi spesso sia in fase di costruzione che nella fase difensiva. Questo però non basta. Contro il Napoli la sua prestazione è stata alquanto opaca: troppo lontano dall'area di rigore e nessun tiro in porta significativo.

Gimenez non ha ancora trovato la via del gol in campionato, a differenza della rete in Coppa Italia. Le occasioni, ovviamente, le ha avute, ma non è riuscito mai a concretizzarle. Allegri sta continuando a sostenerlo. Grazie a BordoCam, nuovo format di DAZN, si è riuscito a vedere come l'allenatore livornese si sia lamentato per la scelta di Fofana di concludere dalla distanza anziché passarla a Gimenez, tutto solo davanti al portiere.

Contro la Juventus di Tudor, le opzioni in attacco sono 3: confermare Gimenez, affiancato da Pulisic. L'assetto tattico rimarrebbe simile a quello usato contro il Napoli. La seconda opzione sarebbe la carta Nkunku. Ultima, ma non per importanza, utilizzare Loftus-Cheek come 'falso nove', che sarebbe anche l'ipotesi meno probabile.

