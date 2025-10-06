Dopo il pareggio contro la Juventus di ieri sera, ora è in corso la sosta per le nazionali. Il campionato, dunque, ritornerà durante il weekend del 18 e del 19 ottobre. Il prossimo impegno del Milan di Massimiliano Allegri sarà in casa contro la Fiorentina. L'appuntamento è per domenica 19 ottobre alle 20:45 a San Siro. A proposito di impegni e appuntamenti, la Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha svelato anticipi e posticipi delle restanti gare del girone d'andata e di alcune di quello di ritorno. Nel dettaglio, sono ormai note le partite tra la tredicesima e la ventiduesima giornata di campionato. Di seguito, si riportano le date, gli orari e dove si possono vedere le prossime partite del Milan. L'unica gara ancora da definire è Milan-Como, che si giocherà in Australia.
Serie A, comunicato il calendario ufficiale del Milan dalla 13^ alla 22^ giornata
Il calendario del Milan—
13a giornata: sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky
14a giornata: lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
15a giornata: domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata: giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata: domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata: venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
19a giornata: giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata: domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata: domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata: domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
