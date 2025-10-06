Dopo il pareggio contro la Juventus di ieri sera, ora è in corso la sosta per le nazionali. Il campionato, dunque, ritornerà durante il weekend del 18 e del 19 ottobre. Il prossimo impegno del Milan di Massimiliano Allegri sarà in casa contro la Fiorentina. L'appuntamento è per domenica 19 ottobre alle 20:45 a San Siro. A proposito di impegni e appuntamenti, la Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha svelato anticipi e posticipi delle restanti gare del girone d'andata e di alcune di quello di ritorno. Nel dettaglio, sono ormai note le partite tra la tredicesima e la ventiduesima giornata di campionato. Di seguito, si riportano le date, gli orari e dove si possono vedere le prossime partite del Milan. L'unica gara ancora da definire è Milan-Como, che si giocherà in Australia.