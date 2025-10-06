Sul proprio sito ufficiale il Milan ha comunicato i risultati di tutte le selezioni del proprio settore giovanile nel weekend appena passato

Un fine settimana ricco di partite per le squadre del nostro Settore Giovanile vede in copertina la Primavera femminile, che alla PUMA House of Football centra il secondo successo consecutivo imponendo tre gol per tempo al Cesena. Belle affermazioni anche per le due Under 15, maschile e femminile, mentre l'Under 16 "eguaglia" contro il Monza il 2-2 ottenuto dalla Primavera maschile con la stessa avversaria. Gol e sorrisi per le Under più piccole, quelle dell'attività di base, che hanno dato il via alla loro attività sportiva.