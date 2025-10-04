Primavera 1, Milan-Monza 2-2: un dominio non concretizzato

Pianeta Milan
Il Milan Primavera di Giovanni Renna ha affrontato il Monza in un match valido per la settima giornata di campionato. Il commento della gara
Oggi alle ore 13:00 allo Sportitalia Village di Carate Brianza è andata in scena Milan-Monza, settima giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. La sfida è terminata con il punteggio di 2-2. Di seguito, il commento della redazione di PianetaMilan.it.

Primavera 1: Milan-Monza, il racconto della partita

Nel primo tempo i ragazzi di Giovanni Renna fanno la partita. Il predominio territoriale è nelle mani del Milan che, però, non riesce a concretizzare con un gol questo dominio. I rossoneri vanno vicini alla rete più volte. L'occasione più grande arriva sui piedi di Scotti al 12'. Il capitano della Primavera salta un uomo partendo dalla fascia destra, si accentra scambiando il pallone con due suoi compagni e calcia di poco a lato. Il Monza resiste difendendosi basso e con grande ordine. Solo in pochissime occasioni si affaccia dalle parti della porta di Bouyer.

La seconda frazione mostra tutta un'altra partita, molto più divertente di quella disputatasi nei primi 45 minuti. Il secondo tempo inizia alla grande per i rossoneri: nel primo minuto della ripresa La Mantia lascia partire un destro precisissimo da fuori area che si insacca alle spalle di Strajnar. I rossoneri sembrano in controllo del match quando gli ospiti trovano il pareggio. Nell'area del Milan i difensori di Renna rischiano troppo, perdono palla e in quell'occasione (al 53') Ballabio pareggia i conti: 1-1. Nonostante siano i rossoneri a continuare a fare la partita, al 76' i biancorossi passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, la palla resta in area ed è bravo Azarovs a infilare la palla in rete. La difesa di Renna un po' immobile in questa situazione. Appena prima del recupero, è Plazzotta che fa 2-2 con un grandissimo sinistro da fuori.

La squadra di Giovanni Renna dimostra di avere il suo punto di forza nel reparto di centrocampo. Oltre ai gol, La Mantia e Plazzotta hanno disputato un'ottima prestazione, mettendo qualità in ogni loro giocata. Davanti e dietro, invece, ci sono un po' di cose da sistemare. Per quanto riguarda l'attacco, si avverte la mancanza di Lontani (bomber di questo inizio di stagione) o comunque di qualcuno che sia cinico sotto porta. Basti pensare che per trovare il gol le due mezzali hanno dovuto trovare grandissimi colpi dalla distanza. Dentro l'area, complice una buona difesa degli avversari, i rossoneri fanno fatica a incidere.

