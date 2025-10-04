Primavera 1, Milan-Monza 2-2: un dominio non concretizzato

La seconda frazione mostra tutta un'altra partita, molto più divertente di quella disputatasi nei primi 45 minuti. Il secondo tempo inizia alla grande per i rossoneri: nel primo minuto della ripresa La Mantia lascia partire un destro precisissimo da fuori area che si insacca alle spalle di Strajnar . I rossoneri sembrano in controllo del match quando gli ospiti trovano il pareggio. Nell'area del Milan i difensori di Renna rischiano troppo, perdono palla e in quell'occasione (al 53') Ballabio pareggia i conti: 1-1. Nonostante siano i rossoneri a continuare a fare la partita, al 76' i biancorossi passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, la palla resta in area ed è bravo Azarovs a infilare la palla in rete. La difesa di Renna un po' immobile in questa situazione. Appena prima del recupero, è Plazzotta che fa 2-2 con un grandissimo sinistro da fuori.

La squadra di Giovanni Renna dimostra di avere il suo punto di forza nel reparto di centrocampo. Oltre ai gol, La Mantia e Plazzotta hanno disputato un'ottima prestazione, mettendo qualità in ogni loro giocata. Davanti e dietro, invece, ci sono un po' di cose da sistemare. Per quanto riguarda l'attacco, si avverte la mancanza di Lontani (bomber di questo inizio di stagione) o comunque di qualcuno che sia cinico sotto porta. Basti pensare che per trovare il gol le due mezzali hanno dovuto trovare grandissimi colpi dalla distanza. Dentro l'area, complice una buona difesa degli avversari, i rossoneri fanno fatica a incidere.