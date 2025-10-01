Pianeta Milan
Milan Primavera, alla ricerca di crescita e continuità: ecco il calendario di ottobre

Mese di ottobre molto importante per tutto il Milan: ecco il calendario del Milan Primavera di mister Renna. Ecco tutti gli impegni in campionato
Emiliano Guadagnoli
Il Milan Primavera, dopo tanti cambi in estate e un ulteriore ringiovanimento della rosa, sta ingranando e trovando i primi risultati importanti in stagione. La squadra di mister Renna si trova al momento al nono posto in classifica con 10 punti, ad appena 4 punti di distanza dal Parma capolista. Il mese di ottobre potrebbe essere molto importante per trovare ulteriore continuità e crescita nei giovani. Ecco il calendario per i giovani rossoneri.

Milan Primavera, il calendario di ottobre per Renna

(fonte: acmilan.com) - Reduci da tre risultati utili consecutivi (e un 100% di vittorie in trasferta), i ragazzi di Renna vogliono continuare a dire la loro in un campionato finora contraddistintosi per equilibrio e risultati sorprendenti. Il menù del mese prevede difficoltà crescenti, dal momento che Atalanta e Cesena occupano attualmente la zona Playoff.

PRIMAVERA 1

7ª giornata, Milan-Monza, sabato 4 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

8ª giornata, Atalanta-Milan, domenica 19 ottobre alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Carillo Pesenti Pigna, Alzano Lombardo (BG)

9ª giornata, Milan-Cesena, sabato 25 ottobre ore 13.00 (Sportitalia) - campo da confermare.

