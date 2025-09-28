Milan Primavera: terza vittoria in trasferta per i giovani rossoneri

I ragazzi di Mister Renna erano chiamati a una prestazione matura: e così è stato, la pressione alta ha messo in difficoltà la Cremonese, mentre nel secondo tempo, quando le forze hanno cominciato a mancare, è servita la capacità di soffrire per portare a casa tre punti importanti. Con questo successo i rossoneri risalgono la classifica nel blocco a 10 punti e preparano il prossimo impegno con il Monza con fiducia e qualche certezza in più nelle rotazioni.

LA CRONACA

Avvio intenso a Cremona: il Milan prende subito campo e al 7' costruisce la prima grande chance, con Nolli che sfreccia da destra su servizio di Scotti e incrocia da posizione defilata, ma Cassin salva di piede. La Cremonese risponde al 10' con Pandolfi, tiro di mezzo esterno alto. I rossoneri pressano bene e recuperano spesso il pallone nella trequarti grigiorossa e al 19' passano: Scotti vince due contrasti al limite, la sfera arriva a Ossola che controlla e anticipa tutti con un colpo di punta efficace, 0-1. Grigiorossi pericolosi al 25' con Zilio che calcia a lato e al 27' con Patrignani, palla fuori di un soffio.

Ripresa di sofferenza e ripartenze. Al 46' la Cromenese attacca con Lickunas che sfonda a destra e trova Bagnoli Galli solo in area: controllo e girata, palla a lato. Il Milan risponde al 48': La Mantia stoppa per Ossola, sinistro strozzato fuori. Al 69' chance enorme per chiuderla: Castiello guida il contropiede e serve Scotti, che a tu per tu mette clamorosamente a lato. La Cremo spinge alla ricerca del pareggio: 73' Lottici Tessardi dal limite, deviazione in corner, poi al 75' Sivieri inventa in area ma Bouyer è pronto. Finale dove si aprono gli spazi per il Milan: 86' Perera debole e all'89' contropiede Castiello–Pandolfi, il piatto del centrocampista va fuori. Dopo 4' minuti di recupero il Milan resiste all'assalto finale della Cremonese e vince 0-1.

IL TABELLINO

CREMONESE - MILAN 0-1

CREMONESE (3-5-2): Cassin; Prendi, Bassi (17'st Pavesi), Zilio; Lickunas, Biolchi (36'st Lamorte), Patrignani (25'st Achi), Lottici Tessadri, Gash (25'st Sivieri); Bagnoli Galli, Stefani (25'st Marino). A disp: Malovec, Bozza, Jeon, Murante, Paganotti, Parente. All.: Pavesi.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia (18'st Tartaglia), Pandolfi, Plazzotta (12'st Mancioppi); Scotti (43'st Vechiu), Ossola (43'st Zaramella), Castiello. A disp.: Faccioli; Cullotta, Del Forno, Pagliei; Cissé, Grassini; Petrone. All.: Renna.

Arbitro: Michele Pasculli di Como

Gol: 19' Ossola (M)

Ammoniti: 6'st Prendi (C), 30'st Sivieri (C), 30'st Colombo (M), 46'st Mancioppi (M)