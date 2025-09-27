Primavera 1, Cremonese-Milan 0-1: lampo di Ossola, Bouyer salva tutto

Sono sempre i rossoneri a farsi pericolosi, poi, al 10' , quando Lorenzo Ossola - sempre dalla destra - cede il pallone all'accorrente Fabio Pandolfi : la conclusione del centrocampista del Milan , però, termina fuori di molto. È il Diavolo a fare la partita e l'intraprendenza della squadra di Renna viene premiata.

Al 19' , infatti, Scotti e Pandolfi dialogano al limite dell'area di rigore grigiorossa e vengono chiusi, ma Andrea Zilio non allontana a dovere. Sulla sfera arriva l'accorrente Ossola che, di prima intenzione, di sinistro, infila Cassin sul primo palo per il vantaggio del Milan Primavera!

La Cremonese, però, reagisce e, tra il 25' e il 27', crea due palle-gol importanti. Prima è Zilio che, con una botta da appena fuori area, chiama Bouyer alla gran parata sulla sua sinistra e, successivamente, dopo un'azione travolgente, sempre sulla sinistra, di Christian Stefani, il pallone termina a Giulio Patrignani. Tiro a giro del centrocampista grigiorosso e pallone fuori di poco dal palo alla sinistra di Bouyer. Brividi!