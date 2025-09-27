Primavera 1, Cremonese-Milan 0-1: lampo di Ossola, Bouyer salva tutto

Sono sempre i rossoneri a farsi pericolosi, poi, al 10', quando Lorenzo Ossola - sempre dalla destra - cede il pallone all'accorrente Fabio Pandolfi: la conclusione del centrocampista del Milan, però, termina fuori di molto. È il Diavolo a fare la partita e l'intraprendenza della squadra di Renna viene premiata.
Al 19', infatti, Scotti e Pandolfi dialogano al limite dell'area di rigore grigiorossa e vengono chiusi, ma Andrea Zilio non allontana a dovere. Sulla sfera arriva l'accorrente Ossola che, di prima intenzione, di sinistro, infila Cassin sul primo palo per il vantaggio del Milan Primavera!
La Cremonese, però, reagisce e, tra il 25' e il 27', crea due palle-gol importanti. Prima è Zilio che, con una botta da appena fuori area, chiama Bouyer alla gran parata sulla sua sinistra e, successivamente, dopo un'azione travolgente, sempre sulla sinistra, di Christian Stefani, il pallone termina a Giulio Patrignani. Tiro a giro del centrocampista grigiorosso e pallone fuori di poco dal palo alla sinistra di Bouyer. Brividi!
Si riaffaccia in attacco il Milan, poi, al 32', quando Simon La Mantia passa il pallone a Pandolfi, il quale va alla conclusione dalla distanza: Denis Prendi, difensore centrale della Cremonese Primavera, devia però di testa il pallone dallo specchio della porta. È lo stesso Prendi, poi, che ci prova un minuto più tardi dai 40 metri: conclusione, obiettivamente, da dimenticare per il centrale della squadra di Pavesi.
La Cremonese ci prova, nel finale della prima frazione di gioco (42') con Pietro Biolchi, ma senza fortuna. Così come non sortiscono effetto le ultime due iniziative dei padroni di casa, in area rossonera, in mischia in pieno recupero. Il primo tempo di Cremonese-Milan, così, finisce 0-1 in virtù del gol di Ossola per i ragazzi di Renna.
Primavera 1, Cremonese-Milan 0-1: la cronaca del secondo tempo—
La ripresa si apre con la Cremonese subito all'attacco. Federico Ragnoli Galli, in area di rigore rossonera, si gira nello stretto e tira, ma il pallone termina sul fondo. Il Milan, però, al 48' replica: azione insistita di Alex Castiello che, in area grigiorossa, perde palla. L'accorrente La Mantia, di tacco, serve però Ossola, il cui tiro - strozzato - termina a fondo campo.
Ragnoli Galli è ancora protagonista, al 54', quando tocca per Eduart Gashi in piena area milanista: il tiro dell'esterno della compagine di Pavesi, però, termina alto sulla traversa. Per oltre un quarto d'ora, poi, la partita non propone praticamente nulla: gioco spezzettato, falli frequenti, molti interventi dell'arbitro. Al 69', però, lampo del Milan Primavera. Contropiede, con azione condotta da Castiello che lancia Scotti verso l'area di rigore grigiorossa: il diagonale del numero 45 rossonero va fuori di un soffio!
La Cremonese rivoluziona, al 71', il suo assetto tattico con tre cambi e, al 73', va al tiro da fuori area con Simone Lottici Tessadri: si rifiuta in angolo Bouyer. Un minuto più tardi, però, il portiere francese del Milan diventa protagonista del pomeriggio. Il neo-entrato Lorenzo Sivieri, infatti, si libera in area piccola rossonera con un sombrero e va al tiro a botta sicura: Bouyer, con il corpo, evita il pareggio con un intervento prodigioso.
Federico Colombo, all'85', evita il gol di Ange Christ Achi, poi, un minuto dopo, il tiro dalla distanza di Nirash Perera non crea problemi a Cassin. Proprio al 90' il Milan sfiora il raddoppio sull'asse Castiello-Pandolfi: il sinistro del centrocampista rossonero termina fuori di pochissimo. Nei 4' di recupero concessi dall'arbitro, di fatto, non succede più nulla. Cremonese-Milan 0-1 al 90': vittoria meritata per il Diavolo di Renna.
