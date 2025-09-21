Primavera, il Milan non molla: strappato il pareggio nel recupero

Ieri Pomeriggio, presso lo stadio 'Silvio Piola' di Novara, è andata in scena Milan-Frosinone , partita valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 25-26 . I ragazzi di Mister Renna sono riusciti a strappare un pareggio nei minuti finali grazie ad un gol di Scotti nel recupero. Vediamo insieme il resoconto fatto e pubblicato dal Milan nel proprio sito:

(Fonte acmilan.com) - Un punto meritato ma quasi insperato, raccolto quando rimanevano ormai poche speranze. Dopo una gara difficile, in svantaggio dalla metà del primo tempo e non brillante fino all'ora di gioco, la Primavera del Milan ha recuperato il Frosinone e pareggiato 1-1 allo stadio Piola di Novara grazie alla zampata di Scotti. È il primo pari in campionato per i rossoneri di Mister Renna dopo un inizio senza mezze misure. Impegno e avversario erano importanti, il pomeriggio odierno non si era messo bene però la squadra deve essere appagata per la reazione e la voglia mostrate nel corso della ripresa.