Primavera, il Milan non molla: strappato il pareggio nel recupero

Rischiava di essere la classica giornata no, il gol di Colley e in generale una prova sottotono, il jolly offensivo Lontani ispirato ma senza buona sorte, invece il secondo tempo è stato molto positivo per atteggiamento e allo scadere capitan Scotti ha fatto la differenza prendendosi il rigore e non sbagliando dal dischetto. Nel weekend della 5ª giornata di campionato, la Primavera sale a 7 punti, occupando provvisoriamente il nono posto in classifica, rimanendo in scia della zona playoff (ora a -1) e anche della vetta (-4). Nella prossima giornata, sabato 27 settembre alle 13.00, il Diavolo sarà di scena a Cremona.
LA CRONACA
Frosinone aggressivo in avvio, Longoni è già chiamato agli straordinari: al 7' respinge su Ceesay, al 10' smanaccia la botta insidiosa di Befani. I rossoneri reagiscono: al 12' pallone per Lontani che finalizza l'azione, al 14' Nolli mette in mezzo senza deviazioni. Al 23' si registra il vantaggio ciociaro: Longoni alza un campanile e poi non è perfetto su Colley, il quale si coordina e segna di mancino al volo. Ancora Colley pericoloso al 35' quando calcia sull'esterno della rete e attento al 37' nell'opporsi alla punizione tagliata di Lontani. Brivido al 44', Cichero va a giro dal limite di un soffio a lato. Ci rialziamo e nel recupero Castiello spreca una grande occasione, Minicangeli dice di no alla girata sottomisura su servizio di Lontani.
Milan caparbio a inizio ripresa, al 47' ci prova invano Mancioppi. Al 50' l'errore nel rilancio del portiere per poco non diventa un regalo per Scotti, al 53' Perera debole di testa sugli sviluppi di un angolo. Al 57' si rivede Colley, non va. Risale in cattedra anche Lontani accarezzando il pareggio: al 58' mette in mezzo ma Scotti non ci arriva a porta spalancata, al 60' calcia di potenza impegnando Minicangeli. Dopo un tentativo impreciso di Befani, proseguiamo alla ricerca del gol: al 67' nuovo spunto di Lontani che crossa basso però i gialloblù allontanano, al 71' Castiello è impreciso dal limite. Che chance per Scotti nel recupero, cerca la spaccata però non riesce a spingerla dentro sottomisura. Proprio quando sembra finita, al 95' Scotti compie la giocata del pareggio: va in anticipo su Cesari venendo sgambettato, si procura il rigore, lo batte e lo realizza spiazzando Minicangeli.
IL TABELLINO
MILAN-FROSINONE 1-1
MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vechiu, Colombo, Perera; Mancioppi (14'st La Mantia), Pandolfi (37'st Tartaglia); Scotti, Ossola (30'st Plazzotta), Castiello; Lontani (38'st Zaramella). A disp.: D'Errico, Faccioli; Cullotta, Del Forno; Cissé, Grassini; Batistini. All.: Renna.
FROSINONE (4-4-2): Minicangeli; Lucchetti, Obleac, Pelosi, Lohmatov (25'st Cesari); Befani (30'st Schietroma), Ceesay (40'st Zorzetto), Majdenić, Toci; Chichero (29'st Mboumbou), Colley. A disp.: Rodolfo; De Filippis, Reali; Buonpane, Molignano; Fiorito, Vaccà. All.: Marini.
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri, squadra compatta, con voglia: in difesa la mano è netta. Cambio di mentalità>>>
Arbitro: Cappai di Cagliari.
Gol: 23' Colley (F), 50'st rig. Scotti (M).
Ammoniti: 9'st Perera (M), 20'st Vechiu (M).
© RIPRODUZIONE RISERVATA