Primavera, Milan-Frosinone: i rossoneri raggiungono un record

Questi 8 giocatori sono: Longoni, Nolli, Vechiu, Pandolfi, Lontani, La Mantia, Plazzotta e Tartaglia. I primi 5 sono partiti dal primo minuto. Durante il match, i 2008 contemporaneamente in campo sono stati addirittura 7.
Il Milan Primavera è sceso in campo alle ore 13:00 allo Stadio Silvio Piola di Novara. I ragazzi di Giovanni Renna hanno pareggiato per 1-1 contro il Frosinone U20. Il match (qui il commento) è valso per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. Con il punto guadagnato, i rossoneri si posizionano a metà classifica, con 7 punti collezionati in 5 partite. Dopo l'esordio vittorioso contro il Lecce, infatti, è arrivata soltanto un'altra vittoria. Il pari di oggi, invece, è stato il primo di questa stagione. La gara è stata dominata per larghi tratti (soprattutto del primo tempo) dagli ospiti. Tuttavia, il Milan non ha mai mollato e non si è assolutamente dato per vinto. Il risultato finale lo certifica: il pareggio è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Scotti - il capitano - si è conquistato il rigore e lo ha realizzato con freddezza al 95'. Il match è stato importante anche per un altro motivo. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto un record rispetto all'impiego dei giovani. Ecco quale.
Nella partita di oggi Giovanni Renna ha schierato ben 8 giocatori nati nel 2008. Si tratta di un record. Lo stesso allenatore ne ha parlato al termine della partita, ammettendo sinceramente di non essersi reso conto di questo record durante il match.
