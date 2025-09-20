Primavera, Milan-Frosinone: i rossoneri raggiungono un record

Il Milan Primavera è sceso in campo alle ore 13:00 allo Stadio Silvio Piola di Novara. I ragazzi di Giovanni Renna hanno pareggiato per 1-1 contro il Frosinone U20. Il match (qui il commento) è valso per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. Con il punto guadagnato, i rossoneri si posizionano a metà classifica, con 7 punti collezionati in 5 partite. Dopo l'esordio vittorioso contro il Lecce, infatti, è arrivata soltanto un'altra vittoria. Il pari di oggi, invece, è stato il primo di questa stagione. La gara è stata dominata per larghi tratti (soprattutto del primo tempo) dagli ospiti. Tuttavia, il Milan non ha mai mollato e non si è assolutamente dato per vinto. Il risultato finale lo certifica: il pareggio è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Scotti - il capitano - si è conquistato il rigore e lo ha realizzato con freddezza al 95'. Il match è stato importante anche per un altro motivo. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto un record rispetto all'impiego dei giovani. Ecco quale.