Primavera 1, Milan-Frosinone 1-1: Scotti salva in Diavolo in pieno recupero

Si è disputata, nel pomeriggio, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara , la partita Milan-Frosinone , valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna , hanno pareggiato 1-1 . Vediamo com'è andata!

Primavera 1, Milan-Frosinone 1-1: la cronaca del primo tempo

Il primo squillo del match è del Frosinone che, al 7', va al tiro da fuori area con Abubacar Ceesay: Alessandro Longoni, portiere del Milan, si distende sulla sua destra e devia in calcio d'angolo. Sul corner successivo, nulla di fatto. Sono sempre i ciociari la partita e a rendersi ancora pericolosi con Lorenzo Befani (10'), sul cui destro è bravo Longoni a togliere la sfera dall'incrocio dei pali. Poi anche con Fran Majdenic, un minuto più tardi: tiro fuori.