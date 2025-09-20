Primavera 1, Milan-Frosinone 1-1: Scotti salva in Diavolo in pieno recupero

Il Milan Primavera prova a farsi vedere, poco prima del 13', con un'azione sulla sinistra di Simone Lontani, ma senza esito. Un minuto più tardi, sul cross dalla destra di Luca Nolli, per pochi centimetri Alex Castiello, in scivolata, non riesce ad arrivare in tempo per il tap-in vincente in area piccola. Gli ospiti, però, giocano meglio e, al 25', passano meritatamente in vantaggio. Campanile in area di rigore, Longoni respinge di pugno, arriva Muhammed Colley che controlla di petto e di sinistro infila l'angolino alla sinistra di Longoni, portando avanti i canarini.
Colley è scatenato e, al 35', di sinistro, trova l'esterno della rete. Il Diavolo ha un sussulto, al 37', con il calcio di punizione di Simone Lontani alzato sulla traversa da Francesco Minicangeli. Ma è un Milan che, per quanto non brillante, almeno ci prova. Al 39', sul cross dalla destra di Nolli, Castiello è anticipato dai difensori centrali della squadra di Marini. Ancora il Frosinone a un passo dal raddoppio, con il destro da appena fuori area di Alejandro Cichero: pallone fuori di poco alla destra di Longoni.
Nel primo dei 2' di recupero, sull'assist al bacio di Lorenzo Ossola, Castiello scappa sul filo del fuorigioco e, in rovesciata, chiama Minicangeli alla prima, vera parata della sua partita. Il primo tempo di Milan-Frosinone termina, così, 0-1 per gli ospiti.
Primavera 1, Milan-Frosinone 1-1: la cronaca del secondo tempo—
La prima chance della ripresa è per il Milan Primavera. Al 48' tiro dalla lunga distanza di Tommaso Mancioppi e pallone deviata in calcio d'angolo. Il Milan sembra partire con un piglio diverso, con Fabio Pandolfi che prova a costruire gioco in una gara dalle oggettive difficoltà per via dell'ottima disposizione in campo degli avversari. Al 53', sul calcio d'angolo battuto da Lontani, il colpo di testa di Nirash Perera (subito dopo ammonito per un intervento in ritardo su Alessandro Luchetti), non crea alcun problema a Minicangeli.
Colley, al 57', spaventa Longoni ma il Milan ha una grande occasione un minuto dopo. Ossola illumina la scena e innesca la corsa di Lontani sulla sinistra. L'attaccante mette un bel traversone verso il centro a cercare Filippo Scotti, il quale, però, arriva in ritardo all'appuntamento con la sfera. Ancora Lontani, visibilmente in palla in questa ripresa, chiama Minicangeli alla gran parata al 60'. Si riaffaccia il Frosinone dalle parti di Longoni, con il destro a giro da fuori area di Befani al 62': pallone alto sulla traversa. I rossoneri hanno una chance, al 71', quando - dopo un batti e ribatti nei pressi dell'area di rigore ospite - va al tiro Castiello: destro alto sulla traversa.
LEGGI ANCHE: XXXXX
Dopo una girandola di cambi, il Frosinone va vicino al gol al 79', quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Matteo Toci, è Perera ad evitare che la palla termini in rete. Ceesay, all'82', sciupa tutto in contropiede poi lascia il campo per un infortunio. L'arbitro assegna 7' di recupero, nel primo dei quali Scotti, a tu per tu con Minicangeli, non riesce a spedire il pallone in porta. Sfuma, così, una grandissima occasione per il Diavolo! Ma il capitano si fa perdonare al 94', quando si conquista un calcio di rigore che, al 95', trasforma con un conclusione centrale. Minicangeli vola a sinistra e non può intercettare! Pareggio arrivato in extremis. Milan-Frosinone 1-1, dunque, al 'Piola' per la 5^ giornata di campionato: primo pari interno per i rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA