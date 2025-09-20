Primavera 1, formazioni ufficiali Milan-Frosinone: davanti artiglieria pesante

FROSINONE (4-4-2): Minicangeli; Luchetti, Obleac, Pelosi, Lohmatov; Befani, Majdenic, Ceesay, Toci; Cichero, Colley. A disposizione: Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vaccà. Allenatore: Marini.
L'arbitro di Milan-Frosinone del campionato Primavera 1 sarà il signor Enrico Cappai di Cagliari. I suoi assistenti saranno Daniele Antonicelli di Milano e Manuel Marchese di Pavia. Nella scorsa stagione, la partita non si è disputata, poiché i gialloblu militavano nel campionato Primavera 2. Due anni fa, il 12 maggio 2024, i rossoneri vinsero in casa per 2-1.
