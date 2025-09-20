Pianeta Milan
Primavera 1, formazioni ufficiali Milan-Frosinone: davanti artiglieria pesante

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, partita della 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 13:00 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara: queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Frosinone, 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo stadio 'Silvio Piola' di Novara. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini!

Milan-Frosinone Primavera, così in campo a Novara

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vechiu, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Ossola, Lontani; Castiello. A disposizione: Faccioli, D'Errico, Tartaglia, La Mantia, Del Forno, Batistini, Zaramella, Plazzotta, Grassini, Cullotta, Cissé. Allenatore: Renna.

FROSINONE (4-4-2): Minicangeli; Luchetti, Obleac, Pelosi, Lohmatov; Befani, Majdenic, Ceesay, Toci; Cichero, Colley. A disposizione: Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vaccà. Allenatore: Marini.

L'arbitro di Milan-Frosinone del campionato Primavera 1 sarà il signor Enrico Cappai di Cagliari. I suoi assistenti saranno Daniele Antonicelli di Milano e Manuel Marchese di Pavia. Nella scorsa stagione, la partita non si è disputata, poiché i gialloblu militavano nel campionato Primavera 2. Due anni fa, il 12 maggio 2024, i rossoneri vinsero in casa per 2-1.

