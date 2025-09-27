Primavera 1, formazioni ufficiali Cremonese-Milan: Renna fa turnover

L'arbitro di Cremonese-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Michele Pasculli di Como. I suoi assistenti saranno Gianluca Scardovi di Imola e Federico Mezzalira di Varese. Nella scorsa stagione, esattamente il 26 gennaio 2025, la gara era terminata con un pareggio, 1-1. Rete di Alessandro Bonomi (attualmente infortunato) per il Diavolo e pari dei padroni di casa poi nella ripresa con l'ex rossonero Vladislav Nahrudnyy.