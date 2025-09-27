Pianeta Milan
Primavera 1, formazioni ufficiali Cremonese-Milan: Renna fa turnover

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, partita della 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 13:00 al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona: queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Elia Pavesi e Giovanni Renna!

Cremonese-Milan Primavera, così in campo a Cremona

CREMONESE (3-5-2): Cassin; Bassi, Prendi, Zilio; Lickunas, Biolchi, Patrignani, Lottici Tessadri, Gashi; Ragnoli Galli, Stefani. A disposizione: Malovec, Achi, Lamorte, Marino, Bozza, Pavesi, Jeon, Murante, Paganotti, Parente, Sivieri. Allenatore: Pavesi.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukić, Perera; Pandolfi, La Mantia, Plazzotta; Scotti, Ossola, Castiello. A disposizione: Faccioli, Cullotta, Del Forno, Pagliei, Vechiu, Cissé, Grassini, Mancioppi, Tartaglia, Petrone, Zaramella. Allenatore: Renna.

L'arbitro di Cremonese-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Michele Pasculli di Como. I suoi assistenti saranno Gianluca Scardovi di Imola e Federico Mezzalira di Varese. Nella scorsa stagione, esattamente il 26 gennaio 2025, la gara era terminata con un pareggio, 1-1. Rete di Alessandro Bonomi (attualmente infortunato) per il Diavolo e pari dei padroni di casa poi nella ripresa con l'ex rossonero Vladislav Nahrudnyy.

