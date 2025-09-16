Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro: Bonomi operato al crociato, il comunicato del club

MILAN FUTURO

Milan Futuro: Bonomi operato al crociato, il comunicato del club

Rottura del crociato per Bonomi: il sostegno di Milan Futuro e Primavera
Alessandro Bonomi, giovane calciatore del Milan Futuro che nei giorni scorsi è stato colpito da un grave infortunio, è stato operato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alessandro Bonomi, giovane calciatore del Milan Futuro che nei giorni scorsi è stato vittima di un gravissimo infortunio, in data odierna è stato operato al legamento crociato del ginocchio sinistro. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero:

Milan, arrivato il comunicato su Bonomi

—  

(Fonte acmilan.com) -"AC Milan comunica che Alessandro Bonomi, nella giornata odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

LEGGI ANCHE

L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.

Bonomi inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni."

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter sicuro e deciso a San Siro: può essere il futuro della difesa

Nei giorni scorsi, prima della partita contro il Pavia, i suoi compagni di squadra del Milan Futuro e i ragazzi della Primavera, hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza al giovane rossonero, omaggiandolo con una maglia a lui dedicata con su scritto: “Forza Bono!”. Un gesto semplice ma carico di significato, con il fine di tirare su il morale al giovane Bonomi.

Leggi anche
Pavia-Milan Futuro 1-2, perla di Branca. Torriani decisivo. Gli highlights | VIDEO
Milan Futuro infermabile: 2-1 in rimonta contro il Pavia! Decisivi Branca e Perina

© RIPRODUZIONE RISERVATA