Milan Futuro: Bonomi operato al crociato, il comunicato del club

L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.

Nei giorni scorsi, prima della partita contro il Pavia, i suoi compagni di squadra del Milan Futuro e i ragazzi della Primavera, hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza al giovane rossonero, omaggiandolo con una maglia a lui dedicata con su scritto: “Forza Bono!”. Un gesto semplice ma carico di significato, con il fine di tirare su il morale al giovane Bonomi.