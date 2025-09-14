Milan Futuro infermabile: 2-1 in rimonta contro il Pavia! Decisivi Branca e Perina

A segnare il pomeriggio del Fortunati sono due prime volte, quelle di Simone Branca e Gioele Perina: primi gol per entrambi con il Milan Futuro, ed è particolare dolce quella del match winner di giornata dal momento che si tratta di un ragazzo del nostro settore giovanile, spesso colpito da infortuni nel suo percorso calcistico. Il miglior inizio possibile per i rossoneri, attesi ora da due impegni casalinghi in una settimana davvero intensa. Mercoledì 17 il recupero della prima giornata contro il Leon, domenica 21 la suggestiva sfida - sempre al Chinetti - contro il ChievoVerona
LA CRONACA
Partono meglio i padroni di casa, approfittando anche dell'imprecisione rossonera in costruzione. Al 6' Nchama mette alto, mentre al 12' capitan Duțu salva provvidenzialmente in area su Quaggio. I rossoneri vengono fuori alla distanza, sfiorando il vantaggio al 17' con una bella punizione di Traorè che chiama Cincilla alla grande parata. Seguono minuti in cui le due squadre si alternano nel possesso senza farsi troppo male a vicenda, con la migliore occasione che arriva al 41': Traorè salta Mazzolo, mette in mezzo per Magrassi che non riesce a trovare la zampata vincente in area piccola.
La ripresa parte con una chance per Eletu - tiro dal limite respinto da Cincilla al 47' - e soprattutto col vantaggio del Pavia, avanti al 49' col colpo di testa di Alfiero a concretizzare l'assist di De Simone. Mister Oddo prova a svoltarla coi cambi, al 67' sfioriamo il pari con Cincilla che sventa un rocambolesco autogol in mischia, ma al 73' Saccà a tu per tu con Torriani spreca il 2-0 tirando fuori. Serve una scossa, e arriva al 79'. Il minuto del pari rossonero, un gol straordinario di Branca che la insacca all'incrocio col mancino dal limite. Itraloni impegna su punizione Torriani all'83', col portiere rossonero che salva con l'aiuto della traversa, ma l'ultima parola è rossonera. 89', Sia si fa largo sulla destra e mette in mezzo per Perina che di sinistro firma il 2-1. Nel recupero sfioriamo il tris con Ibrahimović ma poco male, perché al Fortunati vinciamo noi!
IL TABELLINO
PAVIA-MILAN FUTURO 1-2
PAVIA (3-5-2): Cincilla; Sbardella, Mazzolo, Veron; De Simone, Nchama (42'st Pace), Intraloni, Di Quinzio (27'st Oneto), Carbonara; Alfiero (27'st Perna), Quaggio (13'st Saccà). A disp.: Bifulco; Concina, Saggionetto, Nucera, Natoli. All.: Bellinzaghi.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti (32'st Domnitei), Duțu, Vladimirov, Karaca; Hodzic (12'st Perina), Eletu (40'st Zukić), Geroli (32'st Branca); Sia, Magrassi (12'st Ibrahimović), Traorè. A disp.: Bouyer; Minotti, Borsani, La Mantia. All.: Oddo.
Arbitro: Testai di Molfetta.
Gol: 4'st Alfiero (P), 34'st Branca (MF), 44'st Perina (MF).
Ammoniti: 37' Magrassi (MF), 37'st Branca (MF).
