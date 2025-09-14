Milan Futuro infermabile: 2-1 in rimonta contro il Pavia! Decisivi Branca e Perina

A segnare il pomeriggio del Fortunati sono due prime volte, quelle di Simone Branca e Gioele Perina: primi gol per entrambi con il Milan Futuro, ed è particolare dolce quella del match winner di giornata dal momento che si tratta di un ragazzo del nostro settore giovanile, spesso colpito da infortuni nel suo percorso calcistico. Il miglior inizio possibile per i rossoneri, attesi ora da due impegni casalinghi in una settimana davvero intensa. Mercoledì 17 il recupero della prima giornata contro il Leon , domenica 21 la suggestiva sfida - sempre al Chinetti - contro il ChievoVerona

La ripresa parte con una chance per Eletu - tiro dal limite respinto da Cincilla al 47' - e soprattutto col vantaggio del Pavia, avanti al 49' col colpo di testa di Alfiero a concretizzare l'assist di De Simone. Mister Oddo prova a svoltarla coi cambi, al 67' sfioriamo il pari con Cincilla che sventa un rocambolesco autogol in mischia, ma al 73' Saccà a tu per tu con Torriani spreca il 2-0 tirando fuori. Serve una scossa, e arriva al 79'. Il minuto del pari rossonero, un gol straordinario di Branca che la insacca all'incrocio col mancino dal limite. Itraloni impegna su punizione Torriani all'83', col portiere rossonero che salva con l'aiuto della traversa, ma l'ultima parola è rossonera. 89', Sia si fa largo sulla destra e mette in mezzo per Perina che di sinistro firma il 2-1. Nel recupero sfioriamo il tris con Ibrahimović ma poco male, perché al Fortunati vinciamo noi!