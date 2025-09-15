I rossoneri partono bene con una grande punizione di Chaka Troaré respinta in angolo. Sempre l'esterno rossonero mette a ferro e fuoco la difesa avversari: cross in mezzo, ma Magrassi a colpo sicuro non trova il gol. Nella ripresa grande sinistro di Eletu dalla distanza, altra grande parata del portiere del Pavia. A sbloccare la partita sono i padroni di casa con la rete di Alfiero di testa, nulla da fare per Torriani. Il Pavia attacca in contropiede con Saccà da solo contro il portiere rossonero che è bravissimo a chiudere la porta con un ottimo piazzamento in uscita.