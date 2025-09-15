Pianeta Milan
Pavia-Milan Futuro 1-2, perla di Branca. Torriani decisivo. Gli highlights | VIDEO
Prima vittoria in Serie D per il Milan Futuro: rimonta contro il Pavia. Ecco gli highlights della partita dal canale YouTube dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Il Milan Futuro ha vinto in rimonta contro il Pavia per 2-1. Prima vittoria per i giovani rossoneri nel campionato di Serie D. Il canale 'YouTube' rossonero ha pubblicato gli highlights della partita.

I rossoneri partono bene con una grande punizione di Chaka Troaré respinta in angolo. Sempre l'esterno rossonero mette a ferro e fuoco la difesa avversari: cross in mezzo, ma Magrassi a colpo sicuro non trova il gol. Nella ripresa grande sinistro di Eletu dalla distanza, altra grande parata del portiere del Pavia. A sbloccare la partita sono i padroni di casa con la rete di Alfiero di testa, nulla da fare per Torriani. Il Pavia attacca in contropiede con Saccà da solo contro il portiere rossonero che è bravissimo a chiudere la porta con un ottimo piazzamento in uscita.

Il Milan Futuro trova il pareggio con una perla da fuori area di Branca. Ancora decisivo Torriani che salva sulla traversa una grande punizione del Pavia. Secondo assist di giornata per l'attaccante Sia, che trova Perina il gol del 2-1 per il Milan Futuro.

