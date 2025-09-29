(fonte: acmilan.com) - È stato un fine settimana di gol e sorrisi per le squadre del nostro Settore Giovanile. Doppio 1-0 esterno - che fa morale e classifica - per le due formazioni Primavera, corsare sui campi di Cremonese e Genoa. Vittorie con tante marcatrici sul tabellino per altre due Under femminili (U17 e U15), doppio successo sul Como per U14 e U13 all'esordio stagionale. Vittorie con tanti gol e porta inviolata anche per Under 16 e Under 15 in casa del Mantova.