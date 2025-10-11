Milan, Camarda boa, Bartesaghi muro: che numeri con l'Italia Under 21

Per Bartesaghi 90 minuti in campo all'esordio con la maglia dell'Under 21. Un dribbling riuscito, un passaggio chiave e 38 passaggi precisi riusciti su 44. 3 cross di cui 2 precisi e ben 4 salvataggi con 6 contrasti. Ben 10 duelli vinti su 13. Come possiamo vedere dalla heatmap, il difensore è rimasto piuttosto dietro durante la partita contro la Svezia. Poi si passa alla prestazione dell'attaccante del Milan, al momento in prestito al Lecce.

Per Camarda, anche lui all'esordio con l'Italia Under 21, 72 minuti in campo con un gol su rigore (da lui stesso procurato) 4 tiri di cui uno in porta e un palo. 2 grandi occasioni mancate e 2 dribbling riusciti su tre. 9 passaggi precisi riusciti e 5 duelli vinti su 8. Come possiamo vedere dalla heatmap, Camarda ha giocato tantissimo in area di rigore da vero riferimento offensivo degli azzurrini di Baldini.

Bartesaghi è sembrato un veterano della formazione non subendo praticamente mai contro gli attaccanti svedesi e riuscendo a chiudere i vari tentativi degli avversari. Magari in attacco si è visto meno, ma la prova è stata convincente. Un bel segnale per il Milan e per Allegri, soprattutto visto l'infortunio di Estupinan in Nazionale. Per Camarda altro record: giocatore più giovane a segnare con l'Italia Under 21 e una partita da '9' d'area di rigore vero. Movimenti giusti, inserimenti, furbizia nel prendersi il rigore, glaciale nel trasformarlo. I due giovani del Milan crescono alla grande.