Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l’Italia Under 21

ULTIME MILAN NEWS

Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l’Italia Under 21

Milan, Camarda boa, Bartesaghi muro: che numeri con l'Italia Under 21
Sia Davide Bartesaghi che Francesco Camarda, talenti delle giovanili del Milan, hanno ben impressionato nel debutto con l'Italia Under 21. Ecco i numeri e l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Una giornata storica anche per il Milan: ieri c'è stato l'esordio di Bartesaghi e Camarda, talenti del settore giovanile rossoneri, con la maglia dell'Italia Under 21, guidata da Baldini. Gli azzurrini hanno dominato contro la Svezia: vittoria per 4-0 nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2027. I due giovani rossoneri (classe 2008 per l'attaccante, classe 2005 per il terzino) sono stati due grandi protagonisti.

Milan, bene Camarda e Bartesaghi con l'Italia

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri e la prestazione di Camarda e Bartesaghi con la maglia dell'Italia Under 21. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'. Ecco i dati del difensore rossonero.

LEGGI ANCHE

Per Bartesaghi 90 minuti in campo all'esordio con la maglia dell'Under 21. Un dribbling riuscito, un passaggio chiave e 38 passaggi precisi riusciti su 44. 3 cross di cui 2 precisi e ben 4 salvataggi con 6 contrasti. Ben 10 duelli vinti su 13. Come possiamo vedere dalla heatmap, il difensore è rimasto piuttosto dietro durante la partita contro la Svezia. Poi si passa alla prestazione dell'attaccante del Milan, al momento in prestito al Lecce.

Per Camarda, anche lui all'esordio con l'Italia Under 21, 72 minuti in campo con un gol su rigore (da lui stesso procurato) 4 tiri di cui uno in porta e un palo. 2 grandi occasioni mancate e 2 dribbling riusciti su tre. 9 passaggi precisi riusciti e 5 duelli vinti su 8. Come possiamo vedere dalla heatmap, Camarda ha giocato tantissimo in area di rigore da vero riferimento offensivo degli azzurrini di Baldini.

LEGGI ANCHE: Caprile è un portiere da Milan: prestazioni eccellenti e miracoli. Un numero sorprendente>>>

Bartesaghi è sembrato un veterano della formazione non subendo praticamente mai contro gli attaccanti svedesi e riuscendo a chiudere i vari tentativi degli avversari. Magari in attacco si è visto meno, ma la prova è stata convincente. Un bel segnale per il Milan e per Allegri, soprattutto visto l'infortunio di Estupinan in Nazionale. Per Camarda altro record: giocatore più giovane a segnare con l'Italia Under 21 e una partita da '9' d'area di rigore vero. Movimenti giusti, inserimenti, furbizia nel prendersi il rigore, glaciale nel trasformarlo. I due giovani del Milan crescono alla grande.

Leggi anche
Milan, infortunio di un titolare. Jashari corre per rientrare. Pellegatti: “Caprile?...
Pulisic ed Estupinan infortunati? Il punto. Fallito il piano Leao: adesso basta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA