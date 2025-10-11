(fonte: acmilan.com)
SETTORE GIOVANILE
Settore giovanile rossonero, il programma del weekend per le under maschili
La pausa per le nazionali della Prima Squadra maschile (e della Primavera) non significa un rallentamento dell'attività del nostro Settore Giovanile: il fine settimana in arrivo è ricco di appuntamenti importanti. Sabato dedicato soprattutto alle Under più piccole, con il primo atto di una doppia sfida che Under 14 e Under 13 vivranno contro la Juventus. Domenica tanto spazio per le Under femminili, a cominciare dalla Primavera di Zago che ospita un Arezzo a punteggio pieno dopo tre giornate. Non solo weekend, però: lunedì si giocherà il Derby dell'Under 18, mercoledì l'Under 17 recupera l'impegno sul campo dell'Atalanta.
Il programma del weekend—
SABATO 11 OTTOBRE
DOMENICA 12 OTTOBRE
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
UNDER 18: 6ª giornata, Inter-Milan, ore 15.30 - Konami Youth Development Center, Milano
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE
UNDER 17: 2ª giornata (recupero), Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Corso Europa 46, Ciserano (BG)
