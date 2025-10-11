Pianeta Milan
SETTORE GIOVANILE

Settore giovanile rossonero, il programma del weekend per le under maschili

Ecco il programma di questo weekend per le under maschili del settore giovanile del Milan. Il club rossonero ha comunicato tutti gli appuntamenti
Redazione PM

(fonte: acmilan.com)

La pausa per le nazionali della Prima Squadra maschile (e della Primavera) non significa un rallentamento dell'attività del nostro Settore Giovanile: il fine settimana in arrivo è ricco di appuntamenti importanti. Sabato dedicato soprattutto alle Under più piccole, con il primo atto di una doppia sfida che Under 14 e Under 13 vivranno contro la Juventus. Domenica tanto spazio per le Under femminili, a cominciare dalla Primavera di Zago che ospita un Arezzo a punteggio pieno dopo tre giornate. Non solo weekend, però: lunedì si giocherà il Derby dell'Under 18, mercoledì l'Under 17 recupera l'impegno sul campo dell'Atalanta.

Il programma del weekend

SABATO 11 OTTOBRE

  • UNDER 11: campionato, Cimiano-Milan, ore 12.40 - Via Don Calabria 16, Milano

  • UNDER 9: campionato, Sedriano-Milan, ore 14.15 - CS Comunale, via Campo Sportivo 12, Sedriano (MI)

  • UNDER 12: campionato, Milan-Franco Scarioni, ore 14.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Frog Milano-Milan, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10: campionato, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 13: campionato, Milan-Juventus, ore 15.30 - PUMA House of Football

    • DOMENICA 12 OTTOBRE

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Iris-Milan, ore 9.15 - Via Faraday 15, Milano

  • UNDER 15: 5ª giornata, Venezia-Milan, ore 10.30 - CS Taliercio, Venezia

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cimiano-Milan, ore 11.00 - Via Don Calabria 16, Milano

  • UNDER 14: campionato, Milan-Juventus, ore 11.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 5ª giornata, Venezia-Milan, ore 12.30 - CS Taliercio, Venezia

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, San Giuliano-Milan, ore 14.30 - CS Comunale, via Toscana 1, Sangiuliano Milanese

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Arezzo, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 10: recupero campionato, Franco Scarioni-Milan, ore 15.30

  • UNDER 9: campionato, Suno-Milan, ore 16.00 - Viale Voli 5, Suno (NO)

    • LUNEDÌ 13 OTTOBRE

    UNDER 18: 6ª giornata, Inter-Milan, ore 15.30 - Konami Youth Development Center, Milano

    LEGGI ANCHE: Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l'Italia Under 21>>>

    MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE

    UNDER 17: 2ª giornata (recupero), Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Corso Europa 46, Ciserano (BG)

