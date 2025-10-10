Si è appena conclusa Italia-Svezia U21 al 'Manuzzi' di Cesena. La partita si è chiusa sul punteggio di 4-0 in favore degli azzurrini del CT Silvio Baldini, che hanno disputato un'ottima prestazione. I padroni di casa hanno chiuso la pratica nel corso del primo tempo. Le prime tre reti, infatti, sono state segnate durante la prima frazione di gioco e hanno messo subito in ghiaccio la sfida. Due giocatori di proprietà del Milan sono partiti dal primo minuto: il terzino sinistro Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. Il primo ha disputato la partita per intero. Il secondo, invece, è stato sostituito da Ekhator (del Genoa) nel secondo tempo ma ha segnato il gol del 2-0 con un bellissimo scavetto su calcio di rigore (conquistatosi da solo). Si tratta del primo gol con la maglia della nazionale U21, all'esordio con questa maglia.
ITALIA U21
Italia-Svezia U21 4-0, bella vittoria per i ragazzi di Baldini. Camarda in gol
Ottima vittoria al 'Manuzzi' di Cesena per l'Italia U21 del CT Silvio Baldini contro la Svezia. La pratica è stata chiusa nel primo tempo e Camarda ha siglato il gol del 2-0. Allo scadere del match Berti ha siglato il 4-0 su rigore
Italia-Svezia U20: la partita—
I ragazzi di Baldini hanno dominato la gara dal primo all'ultimo minuto. Dopo le prime tre reti del primo tempo, tra cui si segnala la doppietta di un ottimo Pisilli (il centrocampista della Roma), Berti ha chiuso i conti nei minuti di recupero trasformando il secondo calcio di rigore della serata in favore degli azzurrini.
