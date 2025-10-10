Ottima vittoria al 'Manuzzi' di Cesena per l'Italia U21 del CT Silvio Baldini contro la Svezia. La pratica è stata chiusa nel primo tempo e Camarda ha siglato il gol del 2-0. Allo scadere del match Berti ha siglato il 4-0 su rigore

Si è appena conclusa Italia-Svezia U21 al 'Manuzzi' di Cesena. La partita si è chiusa sul punteggio di 4-0 in favore degli azzurrini del CT Silvio Baldini, che hanno disputato un'ottima prestazione. I padroni di casa hanno chiuso la pratica nel corso del primo tempo. Le prime tre reti, infatti, sono state segnate durante la prima frazione di gioco e hanno messo subito in ghiaccio la sfida. Due giocatori di proprietà del Milan sono partiti dal primo minuto: il terzino sinistro Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. Il primo ha disputato la partita per intero. Il secondo, invece, è stato sostituito da Ekhator (del Genoa) nel secondo tempo ma ha segnato il gol del 2-0 con un bellissimo scavetto su calcio di rigore (conquistatosi da solo). Si tratta del primo gol con la maglia della nazionale U21, all'esordio con questa maglia.