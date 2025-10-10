Milan, che difesa! I numeri di questo inizio di stagione

È in corso la sosta nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. È dunque già tempo di bilanci per la primissima parte di questa stagione. Il Milan - dopo l'esordio shock contro la Cremonese - ha iniziato bene la sua Serie A. Dopo le prime sei giornate di campionato, i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica a quota 13 punti. Sembra già evidente la mano di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera a più di dieci anni di distanza dalla prima volta. Il tecnico livornese, fin dalla sua prima conferenza stampa, ha sempre sottolineato l'importanza della fase difensiva per fare bene e poter competere ad alti livelli in campionato. La sua attenzione sotto questo profilo si sta notando parecchio in questo inizio di stagione. Il Milan, infatti, può vantare ottimi dati difensivi, come ha riportato 'Sky Sport' tramite un post su Instagram.