Mercato Milan, Bernardo Silva è tutto vero! Siamo ai dettagli, poi sarà ufficiale!

Il nostro inviato Stefano Bressi sul canale YouTube ha dato alcune notizie sul mercato del Milan. In particolare, di Bernardo Silva e Divock Origi
È in corso la sosta per le nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. Nel frattempo, le notizie legate al mercato del Milan non si esauriscono mai. Sono due, in particolare, i temi caldi da affrontare. Li ha affrontati il nostro inviato Stefano Bressi all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan'.

Mercato Milan, contatti con Bernardo Silva. E Origi?

Da più fonti negli scorsi giorni è emersa la voce di un contatto tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Bernardo Silva, giocatore di proprietà del Manchester City. In effetti, come ha confermato dopo alcune verifiche il nostro Stefano Bressi, questo contatto c'è stato. I dirigenti rossoneri hanno avuto modo di affrontare l'argomento nel corso di alcuni dialoghi con Jorge Mendes, il procuratore del giocatore. Dopo gli innesti di Modric e Rabiot, si tratterebbe di un'ulteriore tassello di esperienza e di leadership. Il campione portoghese - che tanto bene ha fatto con Guardiola - ha 31 anni.

L'altro argomento caldo di giornata riguarda Divock Origi, il quale (finalmente) sembra molto vicino alla risoluzione del contratto con il Milan. Si tratterebbe di una buonissima notizia per le casse rossonere.

