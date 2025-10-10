È in corso la sosta per le nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. Nel frattempo, le notizie legate al mercato del Milan non si esauriscono mai. Sono due, in particolare, i temi caldi da affrontare. Li ha affrontati il nostro inviato Stefano Bressi all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di ' Pianeta Milan '.

Mercato Milan, contatti con Bernardo Silva. E Origi?

Da più fonti negli scorsi giorni è emersa la voce di un contatto tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Bernardo Silva, giocatore di proprietà del Manchester City. In effetti, come ha confermato dopo alcune verifiche il nostro Stefano Bressi, questo contatto c'è stato. I dirigenti rossoneri hanno avuto modo di affrontare l'argomento nel corso di alcuni dialoghi con Jorge Mendes, il procuratore del giocatore. Dopo gli innesti di Modric e Rabiot, si tratterebbe di un'ulteriore tassello di esperienza e di leadership. Il campione portoghese - che tanto bene ha fatto con Guardiola - ha 31 anni.