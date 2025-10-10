Durante il Festival dello Sport di Trento sono stati intervistati Floris e Capello. Quest'ultimo ha parlato di Maldini, Baresi e Ronaldo 'il Fenomeno' come esempi di leader (molto diversi tra loro)

Redazione PM 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 17:28)

Oggi alle 14:30, presso il Teatro Sociale di Trento, durante il Festival dello Sport è andata in scena l'intervista a Fabio Capello e a Giovanni Floris (qui l'intervista completa). Se quest'ultimo, che da poco ottenuto il patentino UEFA B, ha parlato delle sue esperienze tra televisione e campi da calcio. Capello, invece, ha raccontato diversi aneddoti tratti dal suo passato da allenatore (tra le tante squadre in cui è stato si ricordano gli anni vincenti al Milan). Tra i tanti temi trattati, ha raccontato dell'importanza dei leader all'interno delle squadre di calcio. In particolare, ha citato due gloriosi capitani rossoneri - Baresi e Maldini - e un altro ex rossonero, Ronaldo 'il Fenomeno' (che ha allenato ai tempi del Real Madrid). Di seguito, si riportano le sue parole.

Capello parla dei leader nel calcio —

Le parole di Capello: "Ci sono 3 tipi di leader: il leader silenziosi, quelli che quando parlano zittiscono tutti, quelli sul campo come Maldini e Baresi e poi i leader negativi. Un esempio di leader negativo l'ho avuto al Real Madrid: Ronaldo 'il Fenomeno'. Pesava 94 kg e faceva baldoria ogni sera, ma è stato comunque il miglior giocatore che ho allenato. L'ho dovuto mandare via, è stata una scelta dura ma necessaria". Quando lo mandò via, il presidente Silvio Berlusconi decise di acquistarlo al Milan, dove ebbe modo di dimostrare ancora il suo immenso talento per un anno e mezzo nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone.