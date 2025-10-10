Un bel talk quello andato in scena oggi alle 14:30, in diretta dal Teatro Sociale di Trento, in occasione del Festival dello Sport. Capello ha raccontato tanti aneddoti del suo passato da allenatore: dai retroscena su Cassano, passando per Papin fino a Ronaldo 'il Fenomeno'. Floris invece, che ha da poco ottenuto il patentino UEFA B, ha parlato delle sue esperienze tra televisione e campi da calcio. Domani alle 15:00 ci sarà l'evento "IO ZLATAN" con Zlatan Ibrahimovic mentre domenica alle 18:30 ci sarà l'evento "UNA VITA IN 90 MINUTI" con ospite Mario Balotelli. Dunque dei bellissimi eventi in programma anche nei prossimi giorni, per non perderteli rimani collegato sul sito di PianetaMilan.it!
Finisce il 'talk'!
Valenti a Capello: "Lo promuoviamo?"
Capello: "Si dai, però è troppo semplice così. Quando sono arrivato io non era così... l'abbiamo costruita quella squadra (ride ndr)".
Floris schiera la sua formazione della Roma vincitrice dello Scudetto: "Dietro voglio avere una certa solidità: Zebina, Samuel e Zago. In mezzo al campo serve gente che sappia toccare la palla: Tommasi e Emerson ....
Capello interviene: "Tommasi qualità nel toccare la palla.."
Floris: "Allora a centrocampo, Emerson-Zanetti e sulle fasce Cafù-Candela. E davanti Totti e due tra Batistuta, Delvecchio e Montella"
Floris: "Quando ho iniziato con Ballarò è stato difficile, però quando ci sono persone che hanno fiducia nel progetto riesci a gestire le difficoltà"
Capello e l'aneddoto su Seedorf: "Pareggiavamo 0-0, inizio a parlare e dico: "Dobbiamo fare così e così...", subito dopo si alza Seedorf e dice: "No, dobbiamo fare così e così...". Mi sono alzato, gli ho lasciato la giacca e ho detto "Da ora avete un nuovo allenatore"
Capello e un aneddoto sulla rimonta al Mallorca: "Perdevamo 1-0 contro il Mallorca, una squadra di campioni che sbagliava tutti i passaggi. Non c'era niente di tattico. Mi sono seduto al loro livello e gli ho detto: 'Vogliamo regalare la Liga al Barcellona?' Abbiamo vinto la partita 3-1 e recuperato 9 punti al Barcellona".
Valenti a Capello: Chi ti ha fatto più incazzare da allenatore?"
Capello: "Un nome a caso... Cassano! Mi dispiaceva vederlo così, negli ultimi 25 metri era più forte di Totti. Gli dicevi di fare una cosa, ti diceva 'Sisi mister' e poi dopo 5 minuti faceva come gli pareva".
Valenti a Capello: "Come hai gestito i momenti di crisi?"
Capello: "Devi mascherare bene e avere un ottimo staff. All'allenatore arrivano solo le cosa più importanti, le cose più piccole le filtra lo staff. Bisogna crearsi uno staff positivo ed essere sempre positivi".
Capello sul ruolo dell'allenatore: "Nel mondo del calcio cambia tutto velocemente, c'è un esame costante ogni giorno. Questa è la cosa più difficile da gestire".
Floris sul ruolo dell'allenatore: "Mi piace quel senso di fare gruppo e tenere in piedi un contesto, che è quello che facciamo tutti noi nella nostra quotidianità. Questo mi ha fatto innamorare del ruolo del 'Mister'".
Floris sullo Scudetto della Roma: "Quando arrivò Batistuta con Capello, iniziammo a pensare 'forse si può'. Il simbolo di quello Scudetto fu Nakata con quel gol a Torino..."
Capello: "In Inghilterra, c'erano 80 giornalisti e ti massacravano, dovevo studiare 2 giorni prima cosa avessero scritto su di noi. In Spagna e Inghilterra è stato difficilissimo il mondo della comunicazione".
Floris: "Il rapporto tra allenatore e media? Mi sembra di capire che è meglio una parola sbagliata che una parola trattenuta. Il modo migliore di uscire è dire sempre la verità".
Capello: "Al Milan quando Braida mi diceva 'Questo può giocare nel Milan', io mi fidavo. In quegli anni ne abbiamo sbagliati davvero pochi.
Valenti: Qualcuno che non ha reso come vi aspettavate?
Capello: "Papin, ha reso ma non è stato quello che ci aspettavamo. San Siro era pesante per lui..."
Capello: "Ci sono 3 tipi di leader: il leader silenziosi, quelli che quando parla zittisce tutti, quelli sul campo come Maldini e Baresi e poi i leader negativi. Un esempio di leader negativo l'ho avuto al Real Madrid: Ronaldo 'il Fenomeno'. Pesava 94 kg e faceva baldoria ogni sera, ma è stato comunque il miglior giocatore che ho allenato. L'ho dovuto mandare via, è stata una scelta dura ma necessaria".
Capello: "In Italia si fa tanta tattica e poca tecnica, è per questo motivo l'Italia ha difficoltà a qualificarsi al Mondiale"
Capello a Floris: "Parti ad allenare i dilettanti, sennò smetti subito. Vedi Pirlo, gli hanno dato in mano la Juventus e non era pronto"
Floris: "Quando mi sono sposato, ogni tavolo aveva il nome dei giocatori della Roma. Io e la sposa eravamo al tavolo Totti, il direttore di Rai 3 al tavolo Capello, mentre i bambini al tavolo Cassano"
Entra con stile Capello che corregge subito, il presentatore Valenti: 'Ne ho vinti 11 di Scudetti sul campo'. Valenti nella presentazione ne aveva citati solo 9
Inizia lo show! Salgono sul palco Fabio Capello e Giovanni Floris
Direttamente dal Festival dello Sport ( in programma dal 9 ottobre al 12 ottobre), dal dal Teatro Sociale di Trento, alle 14:30 ci sarà il 'talk' tra l'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid Fabio Capello e il giornalista e conduttore a 'La 7' Giovanni Floris. Un duo apparentemente distante, ma in realtà molto vicino sul tema calcio. L'anello che li unisce infatti è la Roma, infatti Capello è stato prima calciatore (1967-1970) e poi allenatore dei giallorossi (1999-2004), mentre Floris è da sempre un grande tifoso giallorosso,
Un altro elemento che li unisce è la forte passione per il calcio che contraddistingue entrambi, Floris lo scorso gennaio ha anche preso il Patentino Uefa B che gli consente di allenare fino alla Serie D. Dunque, due persone che posso sembrare molto distanti tra loro per età e professione in realtà hanno un elemento che li unisce, lo sport.
Durante quest'evento, i due parleranno e racconteranno aneddoti sul calcio e non solo... Per non perderti nessuna curiosità e seguire tutto di questo bellissimo evento, segui QUI la DIRETTA sul sito di PianetaMilan.it
