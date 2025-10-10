Barigelli: “Leao è importante ma non è più indispensabile per il Milan”

Il direttore de 'La Gazzetta dello Sport' Stefano Barigelli è stato intervistato da Tuttomercatoweb: tra gli argomenti anche il Milan e Leao. Ecco le sue parole
Il direttore de 'La Gazzetta dello Sport' Stefano Barigelli è ospite dell'edizione stagionale del 'Festival dello Sport': "Leao è importante ma per come ha sistemato la squadra Allegri non è più indispensabile". Queste le sue parole nell'intervista a Tuttomercatoweb. Il portoghese è uno dei temi caldi in casa Milan dopo i gol sbagliati contro la Juventus e l'indiscrezione lanciata da 'La Gazzetta dello Sport' su un confronto con Allegri.
Milan, Barigelli su Leao
Il giornalista continua con la sua analisi su Leao: "Nel Milan di Pioli quando Leao non girava, non girava nemmeno la squadra. Oggi il posto, invece, se lo deve guadagnare". Barigelli termina il suo discorso così: "Allegri non è uno che regala, è uno che in carriera ha allenato Cristiano Ronaldo".