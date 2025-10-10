Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Brambati a Leao: “C’è tutto per tornare ai livelli dell’anno dello Scudetto, quindi si deve svegliare”

ULTIME MILAN NEWS

Brambati a Leao: “C’è tutto per tornare ai livelli dell’anno dello Scudetto, quindi si deve svegliare”

Milan, Brambati: 'Leao? Può fare la differenza, deve svegliarsi'
A Maracanà di TMW Radio, ha parlato anche Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Ecco le sue parole sul Milan e Leao. Poi un passaggio su Milan-Como a Perth
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimo Brambati avverte l'attaccante del Milan Rafael Leao: "Gli direi che finalmente ha trovato l'allenatore giusto per quello che ha dentro e deve tirare fuori. C'è tutto per tornare ai livelli dell'anno dello Scudetto, quindi si deve svegliare. Questa sua apatia nell'affrontare gli impegni, al netto dell'infortunio che ha avuto e lo ha condizionato, ora ha tutto per rimettersi in riga e cercare finalmente di dimostrare di poter fare la differenza. Perché ha le qualità fisiche e tecniche per fare la differenza".

Milan, Brambati su Leao

—  

L'ex giocatore e procuratore ha parlato anche di Milan-Como a Perth: ""Ha espresso un'opinione da calciatore che deve andare in Australia per giocare una partita di Serie A. I soldi? Ho capito, ma quando gli hanno fatto il contratto a Rabiot e Leao non sapevano che sarebbero andati lì a giocare. Non esageriamo, perché i giocatori non sono figurine, sono atleti. E se tu li spremi, sono sempre quelli, accorci le carriere e aumenti gli infortuni, diminuendo lo spettacolo. Lo vedi col tennis, con quanto è accaduto a Shanghai".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Comotto primo impatto con la Serie B: come sta andando il centrocampista del Milan? Ecco i numeri>>>

L'analisi a TMW Radio si chiude così: "I calciatori dovrebbero dire la propria? Ma alla mia epoca era un altro calcio, ho visto fare degli scioperi per solidarizzare con quelli delle categorie inferiori. Oggi dei giocatori sono delle aziende, che pensano solo al loro orticello. Dovrebbero essere i big quelli che si espongono, perché giustamente hanno più visibilità".

Leggi anche
Ibrahimovic: “Il Dna del Milan è vincere. Nessuno vuole cambiare il Milan, la sua...
Ibrahimovic: “Sorpreso da Modric? No. In campo gli abbiamo detto …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA