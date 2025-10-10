Milan, Brambati: 'Leao? Può fare la differenza, deve svegliarsi'

A Maracanà di TMW Radio, ha parlato anche Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Ecco le sue parole sul Milan e Leao. Poi un passaggio su Milan-Como a Perth
Massimo Brambati avverte l'attaccante del Milan Rafael Leao: "Gli direi che finalmente ha trovato l'allenatore giusto per quello che ha dentro e deve tirare fuori. C'è tutto per tornare ai livelli dell'anno dello Scudetto, quindi si deve svegliare. Questa sua apatia nell'affrontare gli impegni, al netto dell'infortunio che ha avuto e lo ha condizionato, ora ha tutto per rimettersi in riga e cercare finalmente di dimostrare di poter fare la differenza. Perché ha le qualità fisiche e tecniche per fare la differenza".
Milan, Brambati su Leao
L'ex giocatore e procuratore ha parlato anche di Milan-Como a Perth: ""Ha espresso un'opinione da calciatore che deve andare in Australia per giocare una partita di Serie A. I soldi? Ho capito, ma quando gli hanno fatto il contratto a Rabiot e Leao non sapevano che sarebbero andati lì a giocare. Non esageriamo, perché i giocatori non sono figurine, sono atleti. E se tu li spremi, sono sempre quelli, accorci le carriere e aumenti gli infortuni, diminuendo lo spettacolo. Lo vedi col tennis, con quanto è accaduto a Shanghai".