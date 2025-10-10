LEGGI ANCHE: Comotto primo impatto con la Serie B: come sta andando il centrocampista del Milan? Ecco i numeri>>>
Tra i colpi estivi del Milan Luka Modric è uno di quello che sta facendo meglio in questo inizio stagionale della squadra rossonera. Zlatan Ibrahimovic non è sorpreso dalle prestazioni del croato: "No, lui gioca così da vent’anni. Molti restano al top due anni poi non li vedi più. Altri stanno in alto per vent’anni e sono i veri campioni anche se non vincono il Pallone d’oro: uno ce l’ha di fronte".
Lo svedese ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il suo impatto nel Milan di Pioli è stato importante a livello di esperienza e leadership. Modric può fare lo stesso? Lo svedese risponde: "Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da “wow” solo standogli vicino ti dà qualcosa".
Ibrahimovic conclude il suo pensiero su Modric: "In campo gli abbiamo detto “entra e fai tu”".
