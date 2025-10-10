Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ibrahimovic: “Sorpreso da Modric? No. In campo gli abbiamo detto …”

ULTIME MILAN NEWS

Ibrahimovic: “Sorpreso da Modric? No. In campo gli abbiamo detto …”

Ibrahimovic: 'Sorpreso da Modric? No. In campo gli abbiamo detto ...'
Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Luka Modric
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra i colpi estivi del Milan Luka Modric è uno di quello che sta facendo meglio in questo inizio stagionale della squadra rossonera. Zlatan Ibrahimovic non è sorpreso dalle prestazioni del croato: "No, lui gioca così da vent’anni. Molti restano al top due anni poi non li vedi più. Altri stanno in alto per vent’anni e sono i veri campioni anche se non vincono il Pallone d’oro: uno ce l’ha di fronte".

Milan, Ibrahimovic su Modric

—  

Lo svedese ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il suo impatto nel Milan di Pioli è stato importante a livello di esperienza e leadership. Modric può fare lo stesso? Lo svedese risponde: "Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da “wow” solo standogli vicino ti dà qualcosa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Comotto primo impatto con la Serie B: come sta andando il centrocampista del Milan? Ecco i numeri>>>

Ibrahimovic conclude il suo pensiero su Modric: "In campo gli abbiamo detto “entra e fai tu”".

Leggi anche
Apolloni: “Il Milan non ha la Champions, sta facendo cose importanti e…”
Sottil: “Camarda? Il suo percorso deve essere naturale”. I consigli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA