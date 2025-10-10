Tra i colpi estivi del Milan Luka Modric è uno di quello che sta facendo meglio in questo inizio stagionale della squadra rossonera. Zlatan Ibrahimovic non è sorpreso dalle prestazioni del croato: "No, lui gioca così da vent’anni. Molti restano al top due anni poi non li vedi più. Altri stanno in alto per vent’anni e sono i veri campioni anche se non vincono il Pallone d’oro: uno ce l’ha di fronte".