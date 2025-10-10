Pianeta Milan
Apolloni: “Il Milan non ha la Champions, sta facendo cose importanti e…”

Allegri idee chiare per il suo Milan: meno cambi di tutti. Ecco i motivi
L'ex allenatore del Parma Luigi Apolloni, intervenuto durante l'evento 'The Great Race - Photo Finish Scudetto', ha parlato del Milan
L'ex allenatore del Parma Luigi Apolloni, intervenuto durante l'evento 'The Great Race - Photo Finish Scudetto', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, la Serie A e la nazionale di Gattuso, ex allenatore e giocatore rossonero, impegnata nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Apolonni sullo scudetto

Sulla Serie A: "Alcune certezze ci sono, penso al Napoli o alla scoperta della Roma, ma anche al Milan e all'Inter. La Fiorentina è ancora lì, poi c'è il Bologna che sta venendo su. Favorite per lo scudetto? Napoli, Roma e Milan stanno facendo cose importanti, mantenendo alte le aspettative. Gli azzurri secondo me favoriti, ma se la suderanno fino alla fine, anche perché hanno la Champions. Il Milan non ce l'ha, proprio come il Napoli l'anno scorso".

Sulla Nazionale: "L'era Gattuso è iniziata benissimo. Il nuovo ct ha portato verve, determinazione e senso di appartenenza. Le prossime due partite possono dire quanto l'Italia può andare vicina alla Norvegia. Secondo me gli azzurri possono ambire a dar fastidio a Haaland e compagni. Comunque come ci arriviamo, ci arriviamo: l'importante è andare a giocare il Mondiale".

