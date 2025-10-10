L'ex allenatore del Parma Luigi Apolloni , intervenuto durante l'evento 'The Great Race - Photo Finish Scudetto', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, la Serie A e la nazionale di Gattuso , ex allenatore e giocatore rossonero, impegnata nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Apolonni sullo scudetto

Sulla Serie A: "Alcune certezze ci sono, penso al Napoli o alla scoperta della Roma, ma anche al Milan e all'Inter. La Fiorentina è ancora lì, poi c'è il Bologna che sta venendo su. Favorite per lo scudetto? Napoli, Roma e Milan stanno facendo cose importanti, mantenendo alte le aspettative. Gli azzurri secondo me favoriti, ma se la suderanno fino alla fine, anche perché hanno la Champions. Il Milan non ce l'ha, proprio come il Napoli l'anno scorso".