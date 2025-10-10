Sulla Juventus e Agnelli: "Non lo conoscevo prima che mi volesse. Ero libero in Francia, avevo contatti in Inghilterra e Germania, mi ha voluto la Juventus e ho firmato. Boniperti mi disse: Vuoi parlare con l'avvocato?''. lo non capivo: 'Ma a quale avvocato si riferisce?'. E lui: "L'Avvocato!'. E poi: 'Dobbiamo vincere la Coppa dei Campioni'. E io:'Ok, ci penso io'".
Sulla storia legata al trasferimento saltato all'Inter: "Una leggenda. Avevo firmato con l'Inter due anni prima, ma le frontiere sono rimaste chiuse perché gli stranieri non potevano arrivare in Italia. Sono andato al Saint Etienne. Poi quando mi sono liberato è arrivata la Juventus e sono andato lì".
Su Berlusconi: "Mi chiese di andare al Milan, ma gli dissi che io stavo bene con l'Avvocato Agnelli"
