Non solo la prima squadra del Milan, Ibrahimovic è stato uno dei primi sostenitori del progetto Milan Futuro. Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', lo svedese ha parlato anche dell'Under 23 rossonera: "Non abbiamo creato una squadra per “sopravvivere” in Serie C. Ma abbiamo costruito una piattaforma pensata per colmare il gap tra la Primavera e la Prima Squadra, un passaggio fondamentale che mancava da troppo tempo e far crescere i talenti. Si tratta di un progetto a lungo termine che coinvolge tutto il settore giovanile: dalla Primavera fino alla Prima Squadra. La proprietà ci ha creduto fortemente e ha deciso di investire con convinzione ed è soddisfatta del lavoro che stanno portando avanti Kirovski e Vergine".