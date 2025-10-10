Il giornalista sportivo Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'maracanà', ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese del Milan, Rafael Leao. Il numero 10 rossonero è finito ultimamente al centro delle polemiche per l'atteggiamento e la prestazione fornita contro la Juventus in trasferta a Torino. Durante la partita, finita 0-0, Leao ha avuto diverse occasioni clamorose non sfruttate che sono costate i 3 punti ai rossoneri. Oltre agli errori, che possono essere risolti in allenamento, quello che ha colpito è stato l'atteggiamento del portoghese: troppo lento e 'svogliato'. Ecco, di seguito, le parole di Mattei:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Mattei: “Leao? Il giocatore non si discute tecnicamente, ma la continuità”
INTERVISTE
Mattei: “Leao? Il giocatore non si discute tecnicamente, ma la continuità”
Il giornalista sportivo Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese del Milan Leao
Milan, Mattei su Leao—
LEGGI ANCHE: 'Caso' Leao, Allegri ha il pieno sostegno del Milan. La società è convinta che ...>>>
Che farà Allegri con Leao:
"Forse al Milan pensano di aver fatto un'opera di restyling, ma è stata fatta a metà. Hanno mandato via Theo Hernandez, ma c'è ancora Leao. Il giocatore non si discute tecnicamente, ma la sua continuità. Gimenez non sta convincendo ma è un centravanti, ruolo che non sa fare Leao. Quindi dovrebbe stare più dietro ma come togliere ora Pulisic e Saelemaekers? E' un bel rebus"
© RIPRODUZIONE RISERVATA