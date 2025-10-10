Il giornalista sportivo Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'maracanà', ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese del Milan, Rafael Leao. Il numero 10 rossonero è finito ultimamente al centro delle polemiche per l'atteggiamento e la prestazione fornita contro la Juventus in trasferta a Torino. Durante la partita, finita 0-0, Leao ha avuto diverse occasioni clamorose non sfruttate che sono costate i 3 punti ai rossoneri. Oltre agli errori, che possono essere risolti in allenamento, quello che ha colpito è stato l'atteggiamento del portoghese: troppo lento e 'svogliato'. Ecco, di seguito, le parole di Mattei: