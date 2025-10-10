Milan, Ibrahimovic: 'Per tornare ho chiesto a Cardinale tre cose'

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei più grandi attaccante dello storia della Serie A e un giocatore importantissimo anche per il Milan. Oggi il suo ruolo è cambiato visto che è un consulente di RedBird e non più un grandissimo calciatore: "Tutto è iniziato dopo 25 anni di carriera nel calcio al massimo della velocità. Poi ho preso 3-4 mesi di libertà per fare quello che volevo, senza un’agenda, passavo tanto tempo con i miei figli e… dopo 25 anni ho conosciuto mia moglie! E la notizia è che siamo ancora insieme! Dopo tre mesi, Giorgio Furlani mi ha detto: “Voglio che incontri Gerry Cardinale”". Ibrahimovic racconta la sua scelta di entrare a fare parte del mondo dirigenziale nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.