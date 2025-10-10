Milan, Ibrahimovic: 'Società brava a vendere chi non era ...'

Pianeta Milan
Ibrahimovic chiaro: “Società molto brava a vendere bene giocatori non nel progetto”

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sul mercato. Poi il punto sulle aspettative
"La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l’anno scorso, ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato tanto". Il consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche delle mosse fatte in estate dal Milan per cambiare dopo l'ottavo posto in Serie della scorsa stagione.

Ecco le parole dell'ex attaccante del Milan nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "La società è stata molto brava a vendere bene giocatori non nel progetto o per altri motivi, ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. E ha portato quello che mancava, esperienza. Adesso si può solo crescere. Se mi conosce un po’, sa che la mia mentalità è diversa da tutti. È vincente".

Ricordiamo che il Milan in estate si è mosso tantissimo e ha ceduto anche pezzi pregiati della rosa. Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez per citare quelli più importanti.

