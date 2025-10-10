Milan, Ibrahimovic: 'Società brava a vendere chi non era ...'

" La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati . Lo era già l’anno scorso, ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato tanto". Il consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche delle mosse fatte in estate dal Milan per cambiare dopo l'ottavo posto in Serie della scorsa stagione.

Milan, Ibrahimovic sul mercato

Ecco le parole dell'ex attaccante del Milan nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "La società è stata molto brava a vendere bene giocatori non nel progetto o per altri motivi, ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. E ha portato quello che mancava, esperienza. Adesso si può solo crescere. Se mi conosce un po’, sa che la mia mentalità è diversa da tutti. È vincente".