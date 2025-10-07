Silvio Baldini, CT della Nazionale U21, ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce, durante la conferenza stampa che precede gli impegni degli Azzurrini contro Svezia e Armenia

Redazione PM 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 09:38)

Francesco Camarda sta vivendo un periodo molto speciale. La stagione dell'attaccante classe 2008 - di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce - è partita un po' a rilento. Due settimane fa, però, c'è stato l'episodio che può far svoltare la sua stagione: il primo gol in Serie A. Un primo gol non banale: colpo di testa su calcio d'angolo che ha fissato il punteggio di Lecce-Bologna sul 2-2. Insomma, subito una rete pesante, che ha regalato un punto importante alla sua nuova squadra. A distanza di poco più di una settimana, gli è arrivata anche la convocazione della Nazionale U21 del CT Silvio Baldini. Tra gli Azzurrini ritroverà con sé Davide Bartesaghi, suo compagno di tante avventure in rossonero. Alla convocazione, hanno fatto seguito le parole di Baldini nella conferenza stampa che precede i due impegni dell'under 21 contro Svezia e Armenia. Ecco che cosa ha detto l'ex allenatore del Pescara.

Baldini parla di Camarda —

Le parole di Baldini: "È un ragazzo straordinario. Dopo la commozione cerebrale che l’ha costretto a saltare lo scorso raduno mi ha chiamato dicendomi che sperava di avere un’altra possibilità. Questo è il sintomo di un ragazzo maturo, che ci tiene alla maglia della Nazionale. In Serie A sta dimostrando il suo valore e le sue qualità: è un giocatore che vede la porta, che si impegna, che sicuramente deve ancora crescere, ma se questo è il suo percorso abbiamo un giocatore molto forte a disposizione, uno che sente molto la porta e che gioca bene negli ultimi 16 metri facendosi trovare al posto giusto al momento giusto nei momenti cruciali: sembra una casualità, ma quest’ultima caratteristica capita sempre allo stesso tipo di giocatori".