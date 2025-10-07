Con la Serie A momentaneamente ferma a causa della sosta delle Nazionali, i riflettori sono puntati tutti sulle qualificazioni al prossimo Mondiale. Con ben 3 giocatori convocati, i tifosi rossoneri seguono con attenzione le mosse della Francia. Infatti, Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku hanno lasciato momentaneamente Milanello per dirigersi verso Clairefontaine, centro sportivo dei francesi. Il CT dei Bleus, Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha rilasciato delle parole sul centrocampista rossonero Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
"Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi”.
