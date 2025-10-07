Con la Serie A momentaneamente ferma a causa della sosta delle Nazionali, i riflettori sono puntati tutti sulle qualificazioni al prossimo Mondiale. Con ben 3 giocatori convocati, i tifosi rossoneri seguono con attenzione le mosse della Francia. Infatti, Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku hanno lasciato momentaneamente Milanello per dirigersi verso Clairefontaine , centro sportivo dei francesi. Il CT dei Bleus, Didier Deschamps , in conferenza stampa, ha rilasciato delle parole sul centrocampista rossonero Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

"Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi”.