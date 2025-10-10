Ibrahimovic: 'Rabiot doveva venire al Milan un anno fa. E Gimenez ...'

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird ed ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Rabiot e Gimenez. Poi il punto su Ricci e Jashari

Emiliano Guadagnoli Redattore 10 ottobre - 11:15

Sono stati ben 10 i giocatori arrivati al Milan nella scorsa sessione di calciomercato. Nell'ultimo giorno disponibile, i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia. Subito titolare, il francese non ha mai mollato il suo ruolo da mezzala sinistra nel 3-5-2 di Allegri diventando di corsa un pilastro del Milan. "Doveva venire un anno fa, ci avevamo provato ma voleva giocare in Francia". Questa la rivelazione di Zlatan Ibrahimovic sul francese.