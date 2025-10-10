Ibrahimovic: 'Rabiot doveva venire al Milan un anno fa. E Gimenez ...'

Infine il parere su due colpi estivi a centrocampo: "Jashari è un top. E anche Ricci crescerà: la squadra è un giusto mix di presente e prospettive".
ULTIME MILAN NEWS
Sono stati ben 10 i giocatori arrivati al Milan nella scorsa sessione di calciomercato. Nell'ultimo giorno disponibile, i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia. Subito titolare, il francese non ha mai mollato il suo ruolo da mezzala sinistra nel 3-5-2 di Allegri diventando di corsa un pilastro del Milan. "Doveva venire un anno fa, ci avevamo provato ma voleva giocare in Francia". Questa la rivelazione di Zlatan Ibrahimovic sul francese.
Il consulente di RedBird ha parlato anche di altri giocatori nella rosa del Milan: "Pavlovic può crescere ancora". Dice lo svedese nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Da ex attaccante, Ibrahimovic ha dato anche un suo parere su Gimenez, al momento con un solo gol in stagione con il Milan: "Gimenez appena si sblocca farà un sacco di gol".

