Riccardo Sottil non ha lasciato il graffio nei suoi mesi con il Milan: i rossoneri lo presero l'ultimo giorno del mercato invernale del 2025 in prestito con la Fiorentina. Nessun riscatto e pochi minuti in campo: "Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. Io simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo...". Queste le parole dell'esterno ora al Lecce.