Riccardo Sottil, giocatore che ha fatto parte del Milan dallo scorso gennaio fine a fine stagione, ha parlato anche di Francesco Camarda. Ecco le sue parole
Riccardo Sottil non ha lasciato il graffio nei suoi mesi con il Milan: i rossoneri lo presero l'ultimo giorno del mercato invernale del 2025 in prestito con la Fiorentina. Nessun riscatto e pochi minuti in campo: "Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. Io simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo...". Queste le parole dell'esterno ora al Lecce.
Milan, Sottil su Camarda
Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Sottil ha parlato anche di Francesco Camarda, suo compagno lo scorso anno in rossonero e ora compagno anche in giallorosso: "Francesco è un ragazzo fantastico, molto più maturo dei 17 anni. Ha un potenziale incredibile, lo ha già dimostrato nelle giovanili del Milan e qui a Lecce ha già segnato".