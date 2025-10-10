Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Infinito Modric anche con la Croazia, Hasek (CT Repubblica Ceca): “È difficile stancarlo”

INTERVISTE

Infinito Modric anche con la Croazia, Hasek (CT Repubblica Ceca): “È difficile stancarlo”

Infinito Modric anche con la Croazia, Hasek (CT Repubblica Ceca): 'È difficile stancarlo'
Luka Modric ha giocato per 90 minuti Repubblica Ceca-Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le parole del CT ceco sottolineano, ancora una volta, la sua grandezza
Redazione PM

Luka Modric continua a stupire in questo inizio di stagione. Dopo aver collezionato grandissime prestazioni a ripetizione con il Milan, anche le apparizioni con la maglia della Croazia non sono da meno. Durante questa sosta per le nazionali, infatti, il suo CT Zlatko Dalic lo ha convocato per le due sfide di qualificazione ai Mondiali della prossima estate. Ieri la nazionale a scacchi ha disputato la prima delle due partite. La gara si è giocata a Praga contro la Repubblica Ceca ed è terminata con un pareggio a reti bianche (0-0). Si è trattata della presenza numero 191 per l'ex Real Madrid e per la centesima volta in panchina per il commissario tecnico. I Mondiali del 2026 saranno gli ultimi della carriera di Modric, il quale - per mantenersi in forma ad alti livelli - ha scelto di vestire rossonero. Tale scelta, finora, è stata una manna dal cielo per il Milan, che si sta godendo la straordinaria classe e la straordinaria leadership del croato.

Repubblica Ceca-Croazia, la prestazione di Modric

—  

Con la Nazionale la situazione è la stessa, come ha fatto notare 'La Gazzetta dello Sport' nella sua edizione odierna. A confermare la sua ottima prestazione ci sono le parole del CT della Repubblica Ceca, Ivan Hasek.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Comotto in prestito allo Spezia: ci sono due dati che sorprendono in questo inizio di stagione>>>

Ecco cosa ha detto in merito alla marcatura su Modric del suo giocatore Šulc: "Non aveva l’incarico di marcarlo per tutta la partita, ma in alcuni momenti se ne occupava. Gli avevo chiesto di stancarlo un po’, ma è difficile stancare Modrić. È incredibilmente forte per la sua età. Šulc ha avuto le sue occasioni, ma purtroppo non è riuscito a segnare".

Leggi anche
Barigelli: “Leao è importante ma non è più indispensabile per il Milan”
Brambati a Leao: “C’è tutto per tornare ai livelli dell’anno dello Scudetto,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA