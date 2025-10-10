Luka Modric continua a stupire in questo inizio di stagione. Dopo aver collezionato grandissime prestazioni a ripetizione con il Milan, anche le apparizioni con la maglia della Croazia non sono da meno. Durante questa sosta per le nazionali, infatti, il suo CT Zlatko Dalic lo ha convocato per le due sfide di qualificazione ai Mondiali della prossima estate. Ieri la nazionale a scacchi ha disputato la prima delle due partite. La gara si è giocata a Praga contro la Repubblica Ceca ed è terminata con un pareggio a reti bianche (0-0). Si è trattata della presenza numero 191 per l'ex Real Madrid e per la centesima volta in panchina per il commissario tecnico. I Mondiali del 2026 saranno gli ultimi della carriera di Modric, il quale - per mantenersi in forma ad alti livelli - ha scelto di vestire rossonero. Tale scelta, finora, è stata una manna dal cielo per il Milan, che si sta godendo la straordinaria classe e la straordinaria leadership del croato.